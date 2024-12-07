Число пострадавших выросло: новые подробности аварии с автобусом под Новосибирском

Posted 7 декабря, 10:07
Published 7 декабря, 10:07
Modified 7 декабря, 10:26
Updated 7 декабря, 10:26
Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Новосибирской области составило 11 человек, об этом сообщили в региональном Минздраве. Ранее ГАИ давало информацию о двух травмированных в аварии.
Пострадавшие доставлены в городскую больницу скорой помощи № 34. Медики оказывают всю необходимую помощь, ни у кого из пациентов не зафиксировано тяжелых травм.
Следственный комитет начал проверку всех обстоятельств дорожного инцидента. Установлено, что автобус был арендован для перевозки людей на мероприятие в рамках Декады инвалидов, которое проходило в селе Верх-Тула.
Авария произошла утром в субботу, 7 декабря, на 20 километре трассы Новосибирск-Кочки. 65-летний водитель не справился с управлением, автобус вылетел с дороги в кювет и перевернулся.