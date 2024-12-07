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Posted 7 декабря, 10:07

Published 7 декабря, 10:07

Modified 7 декабря, 10:26

Updated 7 декабря, 10:26

Тяжелая машина слетела с трассы в кювет

Число пострадавших выросло: новые подробности аварии с автобусом под Новосибирском

7 декабря 2024, 10:07
Фото: пресс-служба ГАИ по Новосибирской области. Тяжелая машина слетела с трассы в кювет

В Новосибирске назвали число пострадавших в опрокинувшемся автобусе

Более 10 человек доставили в больницу скорой помощи, сообщили в Минздраве региона.

Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Новосибирской области составило 11 человек, об этом сообщили в региональном Минздраве. Ранее ГАИ давало информацию о двух травмированных в аварии.

Пострадавшие доставлены в городскую больницу скорой помощи № 34. Медики оказывают всю необходимую помощь, ни у кого из пациентов не зафиксировано тяжелых травм.

Следственный комитет начал проверку всех обстоятельств дорожного инцидента. Установлено, что автобус был арендован для перевозки людей на мероприятие в рамках Декады инвалидов, которое проходило в селе Верх-Тула.

Авария произошла утром в субботу, 7 декабря, на 20 километре трассы Новосибирск-Кочки. 65-летний водитель не справился с управлением, автобус вылетел с дороги в кювет и перевернулся.

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