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Posted 6 декабря, 21:20

Published 6 декабря, 21:20

Modified 6 декабря, 21:20

Updated 6 декабря, 21:20

Эрмитаж в Санкт-Петербурге

День Эрмитажа и авиации России: какой праздник отмечают 7 декабря

6 декабря 2024, 21:20
Фото: culture.ru. Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Каждый день календаря имеет свои особенности, памятные события и поводы для праздника. 7 декабря — это дата, насыщенная как историческими, так и культурными событиями.

Международный день гражданской авиации

7 декабря по всему миру отмечается Международный день гражданской авиации. Этот праздник был учреждён Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) в 1994 году, а через два года стал официальным днём ООН.

Чем примечателен этот день?

  • Дата выбрана в честь подписания Чикагской конвенции в 1944 году, которая заложила основы международного авиасообщения.
  • Главная цель праздника — напомнить о важности авиации для развития глобальных связей и экономики.
  • В этот день традиционно организуются выставки, семинары и акции, направленные на популяризацию гражданской авиации.

Особую роль авиация играет в России. Нынешняя ситуация на мировом рынке авиации ставит перед российской отраслью серьёзные вызовы. Санкции подтолкнули к ускоренному развитию отечественного авиапрома, включая производство самолётов МС-21 и «Суперджет».

Авиация в РоссииАвиация в России
Авиация в России. Фото: 1MI

День инженерно-авиационной службы ВКС России

Этот профессиональный праздник, хоть и не является официальным государственным, широко отмечается среди специалистов, отвечающих за надёжность военной авиационной техники.

Праздник появился благодаря созданию первой технико-эксплуатационной службы авиации в Русской императорской армии в 1916 году. Современная инженерно-авиационная служба отвечает за техническое обслуживание самолётов и вертолётов ВКС РФ, от их подготовки к полётам до текущего ремонта.

День Эрмитажа

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге ежегодно празднует свой день основания 7 декабря. Этот день связан с именем императрицы Екатерины II, которая в 1764 году приобрела первую коллекцию произведений искусства для дворца.

Интересные факты об Эрмитаже:

  • Сегодня это один из крупнейших художественных музеев мира, хранящий более трёх миллионов экспонатов.
  • Экспозиция размещена в десяти зданиях, включая знаменитый Зимний дворец.
  • Музей ежегодно принимает миллионы посетителей.

В День Эрмитажа традиционно проводятся специальные экскурсии, лекции и выставки. В этом году праздник включает 3D-мэппинг-шоу на Дворцовой площади и финал конкурса современного медиаискусства.

Зимний дворецЗимний дворец
Зимний дворец. Фото: culture.ru

Екатерина-санница: народные приметы и обычаи

В православной традиции 7 декабря чтут память великомученицы Екатерины Александрийской. На Руси этот день носил название Екатерина-санница, поскольку считалось, что к этому времени устанавливается снежный покров, и люди переходят на зимний транспорт.

Традиции и запреты:

  • В этот день устраивали первые зимние катания на санях. Первой парой, по обычаю, должны были стать молодожёны — это символизировало долгую и счастливую жизнь.
  • Существовало поверье, что шумные гуляния могут принести несчастья, поэтому предпочитали проводить день тихо.
  • Постящимся рекомендовали придерживаться умеренности в пище и молитве.

Народные приметы:

  • Ясное и звёздное небо в ночь на 7 декабря предвещало снежную зиму.
  • Потепление в этот день обещало отсутствие морозов до 17 декабря.
  • Если снег ложился на сухую землю, ожидался плохой урожай в следующем году.
Екатерина АлександрийскаяЕкатерина Александрийская
Екатерина Александрийская. Фото: Икона

Другие памятные события 7 декабря

День образования Оренбургской области

7 декабря 1934 года была учреждена Оренбургская область. Сегодня это один из ключевых промышленных регионов России, известный развитой нефтегазовой отраслью и богатой историей.

Зул — буддийский праздник огней

В Калмыкии 7 декабря отмечают Зул — день, связанный с основателем буддийской школы гелуг Цонкапой. В этот день жители зажигают лампады, готовят праздничный стол с национальными блюдами и приглашают в гости друзей и соседей.

День собутыльника

Шуточный праздник, который, несмотря на своё название, символизирует дружбу и поддержку. Его суть в том, чтобы провести вечер с близкими людьми, готовыми быть рядом в любой ситуации.

Именинники 7 декабря

День ангела празднуют обладатели имён:

  • Екатерина
  • Александр
  • Михаил
  • Григорий
  • Евгений
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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Праздник#Религия#Традиции#Народные приметы
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