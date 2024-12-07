День Эрмитажа и авиации России: какой праздник отмечают 7 декабря

Posted 6 декабря, 21:20
Published 6 декабря, 21:20
Modified 6 декабря, 21:20
Updated 6 декабря, 21:20
7 декабря по всему миру отмечается Международный день гражданской авиации. Этот праздник был учреждён Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) в 1994 году, а через два года стал официальным днём ООН.
Чем примечателен этот день?
Особую роль авиация играет в России. Нынешняя ситуация на мировом рынке авиации ставит перед российской отраслью серьёзные вызовы. Санкции подтолкнули к ускоренному развитию отечественного авиапрома, включая производство самолётов МС-21 и «Суперджет».
Этот профессиональный праздник, хоть и не является официальным государственным, широко отмечается среди специалистов, отвечающих за надёжность военной авиационной техники.
Праздник появился благодаря созданию первой технико-эксплуатационной службы авиации в Русской императорской армии в 1916 году. Современная инженерно-авиационная служба отвечает за техническое обслуживание самолётов и вертолётов ВКС РФ, от их подготовки к полётам до текущего ремонта.
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге ежегодно празднует свой день основания 7 декабря. Этот день связан с именем императрицы Екатерины II, которая в 1764 году приобрела первую коллекцию произведений искусства для дворца.
Интересные факты об Эрмитаже:
В День Эрмитажа традиционно проводятся специальные экскурсии, лекции и выставки. В этом году праздник включает 3D-мэппинг-шоу на Дворцовой площади и финал конкурса современного медиаискусства.
В православной традиции 7 декабря чтут память великомученицы Екатерины Александрийской. На Руси этот день носил название Екатерина-санница, поскольку считалось, что к этому времени устанавливается снежный покров, и люди переходят на зимний транспорт.
Традиции и запреты:
Народные приметы:
7 декабря 1934 года была учреждена Оренбургская область. Сегодня это один из ключевых промышленных регионов России, известный развитой нефтегазовой отраслью и богатой историей.
Зул — буддийский праздник огней
В Калмыкии 7 декабря отмечают Зул — день, связанный с основателем буддийской школы гелуг Цонкапой. В этот день жители зажигают лампады, готовят праздничный стол с национальными блюдами и приглашают в гости друзей и соседей.
День собутыльника
Шуточный праздник, который, несмотря на своё название, символизирует дружбу и поддержку. Его суть в том, чтобы провести вечер с близкими людьми, готовыми быть рядом в любой ситуации.
День ангела празднуют обладатели имён: