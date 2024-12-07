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Posted 7 декабря, 08:04

Published 7 декабря, 08:04

Modified 7 декабря, 08:06

Updated 7 декабря, 08:06

В прошлом выпуске Дава и Софа набрали самое большое количество баллов

Новосибирец Дава покажет хип-хоп в телешоу «Звездные танцы»

7 декабря 2024, 08:04
Фото: пресс-служба телеканала ТНТ. В прошлом выпуске Дава и Софа набрали самое большое количество баллов
Шоумен признался, что никогда не танцевал в этом стиле и надеется на помощь партнерши.

Телешоу «Звездные танцы» прошло «экватор», в проекте остается все меньше пар. В ближайшем выпуске зрители увидят шесть номеров, один из которых покажут уроженец Новосибирска Дава и его партнерша Софа.Если в прошлом выпуске пара покорила сердца судей удостоилась самых высоких оценок, то в этот раз занять лидирующую позицию будет непросто. Давид Манукян дебютирует в незнакомом танцевальном стиле.

«Я ни черта не знаю про „хип-хоп“, никогда его не танцевал», — заявил Дава.

Оценивать выступления участников будут наставницы Татьяна Денисова и Ляйсан Утяшева и приглашенные члены жюри Егор Дружинин и Агата Муцениеце.

Ранее из телешоу выбыл новосибирец Митя Фомин.

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#Новосибирск#Телешоу#Танцы#Дава#Звезды#ТВ
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