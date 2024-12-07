Новосибирец Дава покажет хип-хоп в телешоу «Звездные танцы»

Телешоу «Звездные танцы» прошло «экватор», в проекте остается все меньше пар. В ближайшем выпуске зрители увидят шесть номеров, один из которых покажут уроженец Новосибирска Дава и его партнерша Софа.Если в прошлом выпуске пара покорила сердца судей удостоилась самых высоких оценок, то в этот раз занять лидирующую позицию будет непросто. Давид Манукян дебютирует в незнакомом танцевальном стиле.