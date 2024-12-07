Новосибирец Дава покажет хип-хоп в телешоу «Звездные танцы»

Posted 7 декабря, 08:04
Published 7 декабря, 08:04
Modified 7 декабря, 08:06
Updated 7 декабря, 08:06
Телешоу «Звездные танцы» прошло «экватор», в проекте остается все меньше пар. В ближайшем выпуске зрители увидят шесть номеров, один из которых покажут уроженец Новосибирска Дава и его партнерша Софа.Если в прошлом выпуске пара покорила сердца судей удостоилась самых высоких оценок, то в этот раз занять лидирующую позицию будет непросто. Давид Манукян дебютирует в незнакомом танцевальном стиле.
«Я ни черта не знаю про „хип-хоп“, никогда его не танцевал», — заявил Дава.
Оценивать выступления участников будут наставницы Татьяна Денисова и Ляйсан Утяшева и приглашенные члены жюри Егор Дружинин и Агата Муцениеце.
Ранее из телешоу выбыл новосибирец Митя Фомин.