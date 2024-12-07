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Posted 7 декабря, 09:11

Published 7 декабря, 09:11

Modified 7 декабря, 09:13

Updated 7 декабря, 09:13

Никаких новых полисов ОМС дистанционно не оформляют

Новый вид мошенничества с полисами ОМС появился в Новосибирске

7 декабря 2024, 09:11
Фото: 1MI. Никаких новых полисов ОМС дистанционно не оформляют
Злоумышленники действуют от имени медицинских учреждений, сообщают в прокуратуре.

Региональная прокуратура распространила предупреждение о новом виде телефонного мошенничества. Звонящие представляются сотрудниками Минздрава, сотрудниками Соцстраха или медиками. Потенциальной жертве они рассказывают о, якобы, новом виде полиса обязательного медицинского страхования, на который нужно заменить старый документ.

Если абонент соглашается, то ему приходит SMS-сообщение со ссылкой на сайт, где необходимо произвести оформление нового полиса. Там предлагается внести свои персональные данные, которые мошенники используют для доступа к банковским счетами и другой информации о совей жертве.

При поступлении подобных звонков не нужно следовать инструкциям, которые дают собеседники, а обратиться в полицию, сообщив номер звонившего и детали диалога с ним, говорится в сообщении прокуратуры.

Еще один вид мошенничества, который массово распространяется в Новосибирска, связан с якобы подарочным премиум-аккаунтом в мессенджере Telegram.

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#Медицина#Новосибирск#Мошенничество#Прокуратура#Страхование
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