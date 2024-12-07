Под Новосибирском полиция устроила погоню за юным байкером

В городе-спутнике Новосибирска Бердске сотрудники дорожной полиции ловили подростка на мотоцикле «Урал» без номерных знаков. На требование остановиться водитель поддал газ и попытался скрыться. Началась погоня. Как сообщили в пресс-службе управления ГАИ по Новосибирской области, в попытке удрать лихач проезжал на красный сигнал светофора, двигался по тротуарам и совершил еще множество нарушений.