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Posted 7 декабря, 03:51

Published 7 декабря, 03:51

Modified 7 декабря, 03:53

Updated 7 декабря, 03:53

Мотоциклист допустил массу нарушений

Под Новосибирском полиция устроила погоню за юным байкером

7 декабря 2024, 03:51
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Мотоциклист допустил массу нарушений
16-летний мотоциклист-нарушитель попался на глаза дорожным инспекторам во время профилактического рейда, сообщили в региональном управлении ГАИ.

В городе-спутнике Новосибирска Бердске сотрудники дорожной полиции ловили подростка на мотоцикле «Урал» без номерных знаков. На требование остановиться водитель поддал газ и попытался скрыться. Началась погоня. Как сообщили в пресс-службе управления ГАИ по Новосибирской области, в попытке удрать лихач проезжал на красный сигнал светофора, двигался по тротуарам и совершил еще множество нарушений.

В итоге парня все-таки поймали на территории одного из гаражных кооперативов. Прав на управление мотоциклом у него не было. В отношении нарушителя составлены протоколы по семи статьями административного кодекса.

Профилактические рейды по выявлению нарушителей сотрудники госавтоинспекции будут проводить в Бердске до 8 декабря.

Ранее мы рассказывали о массовой погоне полиции за предполагаемым преступником, которого задержали на улице Котовского в Ленинском районе Новосибирска.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Мотоциклист#Бердск#ГАИ
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