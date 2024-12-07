Под Новосибирском полиция устроила погоню за юным байкером

Posted 7 декабря, 03:51
Published 7 декабря, 03:51
Modified 7 декабря, 03:53
Updated 7 декабря, 03:53
В городе-спутнике Новосибирска Бердске сотрудники дорожной полиции ловили подростка на мотоцикле «Урал» без номерных знаков. На требование остановиться водитель поддал газ и попытался скрыться. Началась погоня. Как сообщили в пресс-службе управления ГАИ по Новосибирской области, в попытке удрать лихач проезжал на красный сигнал светофора, двигался по тротуарам и совершил еще множество нарушений.
В итоге парня все-таки поймали на территории одного из гаражных кооперативов. Прав на управление мотоциклом у него не было. В отношении нарушителя составлены протоколы по семи статьями административного кодекса.
Профилактические рейды по выявлению нарушителей сотрудники госавтоинспекции будут проводить в Бердске до 8 декабря.
Ранее мы рассказывали о массовой погоне полиции за предполагаемым преступником, которого задержали на улице Котовского в Ленинском районе Новосибирска.