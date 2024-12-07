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Posted 7 декабря, 06:35

Published 7 декабря, 06:35

Modified 7 декабря, 06:35

Updated 7 декабря, 06:35

Прямые линиии с президентом проходят с 2001 года

Прямая линия Путина-2024: как задать вопрос из Новосибирска

7 декабря 2024, 06:35
Фото: 1MI. Прямые линиии с президентом проходят с 2001 года

Как жителю Новосибирска задать вопрос Путину на прямую линию-2024

Задать вопрос главе государства можно несколькими способами — Atas.Info рассказывает, как это сделать.

Традиционная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным запланирована на 19 декабря. Глава государства подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы россиян в прямом эфире. Свои послания можно начинать отправлять в ночь с 7 на 8 декабря. Тогда заработают несколько каналов по приему обращений.

Это можно сделать по телефону, воспользовавшись специальным номером 8-800-200-40-40, звонок бесплатный. Те, кому по душе текстовые сообщения, могут отправит СМС на короткий номер 04040. Пользователям интернета предлагается воспользоваться специальными разделами на сайтах москва-путину.рф или moskva-putinu.ru. Здесь можно оставить не только текстовое послание, но и прикрепить видеосообщение.

Важно внимательно прочитать ограничения на формат видеофайла. В прошлые годы было много жалоб на невозможность прикрепить видеоролик, но в большинстве случаев это было связано с несоблюдением требований интернет-ресурсов.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, для обработки всего массива вопросов будет впервые задействован искусственный интеллект. Таким образом, будет выделены наиболее волнующие россиян проблемы.

Эксперты предполагают, что основными темами, которые Владимир Путин затронет в ходе прямой линии, станет внешняя политика, конфликт на Украине и ситуация в российской экономике. Как и в прошлом году, прямая линия будет совмещена с итоговой пресс-конференцией — вопросы, заданные жителями разных регионов России, будут перемежаться вопросами журналистов из зала.

Традиция проводить прямые линии с президентом России ведет отсчет с 2001 года.

Ранее мы рассказывали о том, какие темы были затронуты во время прямой линии с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

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#Новосибирск#Президент#Владимир Путин#Сообщение#Прямая линия
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