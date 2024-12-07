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Posted 7 декабря, 07:07

Published 7 декабря, 07:07

Modified 7 декабря, 07:09

Updated 7 декабря, 07:09

Наибольшую опасность для новосибирцев представляют сердечно-сосудистые заболевания

Смертность в Новосибирской области значительно превышает рождаемость

7 декабря 2024, 07:07
Фото: 1MI. Наибольшую опасность для новосибирцев представляют сердечно-сосудистые заболевания
С начала 2024 года количество умерших новосибирцев на треть превысило число новорожденных, сообщили в управлении ЗАГС.

Согласно статистке регионального управления ЗАГС, с января по ноябрь текущего года в Новосибирской области умерло 34 275 человек, зарегистрировано 22 922 младенцев. О причинах такого соотношения в статистической сводке ничего не говорится.

Согласно данным Новосибиркстата, в регионе стало меньше разводов и растет число браков. Однако молодые семьи не спешат заводить детей, и это вносит значительный вклад в естественную убыль населения области. По статистике, на каждую тысячу новосибирцев приходится только девять новорожденных.

На первом месте причин смерти жителей Новосибирской области стоят сердечно-сосудистые патологии.

Рост младенческой смертности фиксируют в Новосибирской области
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#Новосибирск#Новосибирская область#Статистика#Загс#Рождаемость#Смертность
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