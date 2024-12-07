Смертность в Новосибирской области значительно превышает рождаемость

Согласно данным Новосибиркстата, в регионе стало меньше разводов и растет число браков. Однако молодые семьи не спешат заводить детей, и это вносит значительный вклад в естественную убыль населения области. По статистике, на каждую тысячу новосибирцев приходится только девять новорожденных.