Смертность в Новосибирской области значительно превышает рождаемость

Posted 7 декабря, 07:07
Published 7 декабря, 07:07
Modified 7 декабря, 07:09
Updated 7 декабря, 07:09
Согласно статистке регионального управления ЗАГС, с января по ноябрь текущего года в Новосибирской области умерло 34 275 человек, зарегистрировано 22 922 младенцев. О причинах такого соотношения в статистической сводке ничего не говорится.
Согласно данным Новосибиркстата, в регионе стало меньше разводов и растет число браков. Однако молодые семьи не спешат заводить детей, и это вносит значительный вклад в естественную убыль населения области. По статистике, на каждую тысячу новосибирцев приходится только девять новорожденных.
На первом месте причин смерти жителей Новосибирской области стоят сердечно-сосудистые патологии.