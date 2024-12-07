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Posted 7 декабря, 10:44

Published 7 декабря, 10:44

Modified 7 декабря, 10:46

Updated 7 декабря, 10:46

Новосибирские расценки при этом остаются ниже, чем у соседей

В Новосибирске на треть взлетела стоимость ритуальных услуг

7 декабря 2024, 10:44
Фото: 1MI. Новосибирские расценки при этом остаются ниже, чем у соседей
В соседних сибирских регионах подорожание еще более существенное, сообщает Росстат.

Статистическое ведомство опубликовало сравнение стоимости ритуальных услуг сейчас с расценками двухгодичной давности. Средняя стоимость гроба в Новосибирской области составляет 6,4 тысячи рублей (рост 29%), за рытье могилы в среднем берут 10,1 тысяч (рост 29%), услуги крематория подорожали до 26 тысяч рублей, это на 18 процентов больше, чем в 2022 году.

Эти расценки ниже, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу. Лидерами по темпам роста стоимости услуг ритуальных агентств названы Иркутская область и Республика Хакасия.

Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирской области смертность примерно на треть превышает рождаемость.

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