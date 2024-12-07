В Новосибирске на треть взлетела стоимость ритуальных услуг

Статистическое ведомство опубликовало сравнение стоимости ритуальных услуг сейчас с расценками двухгодичной давности. Средняя стоимость гроба в Новосибирской области составляет 6,4 тысячи рублей (рост 29%), за рытье могилы в среднем берут 10,1 тысяч (рост 29%), услуги крематория подорожали до 26 тысяч рублей, это на 18 процентов больше, чем в 2022 году.