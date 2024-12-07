В Новосибирске на треть взлетела стоимость ритуальных услуг

Posted 7 декабря, 10:44
Published 7 декабря, 10:44
Modified 7 декабря, 10:46
Updated 7 декабря, 10:46
Статистическое ведомство опубликовало сравнение стоимости ритуальных услуг сейчас с расценками двухгодичной давности. Средняя стоимость гроба в Новосибирской области составляет 6,4 тысячи рублей (рост 29%), за рытье могилы в среднем берут 10,1 тысяч (рост 29%), услуги крематория подорожали до 26 тысяч рублей, это на 18 процентов больше, чем в 2022 году.
Эти расценки ниже, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу. Лидерами по темпам роста стоимости услуг ритуальных агентств названы Иркутская область и Республика Хакасия.
Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирской области смертность примерно на треть превышает рождаемость.