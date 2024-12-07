В Новосибирске назвали стоимость самого дорогого авто — это Rolls-Royce

Об этом пишет РБК-Новосибирск со ссылкой на данные аналитиков портала auto.ru. Как подчеркивает издание, люксовые машины и автомобили премиум-брендов на новосибирском рынке занимают около полутора процентов от общего объема продаж подержанных авто и около трех процентов в сегменте машин без пробега.