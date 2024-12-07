В Новосибирске назвали стоимость самого дорогого авто — это Rolls-Royce

Posted 7 декабря, 04:41
Published 7 декабря, 04:41
Modified 7 декабря, 04:43
Updated 7 декабря, 04:43
В 2024 году максимальная цена на подержанный автомобиль в Новосибирске, за которую покупатель согласился приобрести машину, составила 57,5 млн рублей. Столько отдал новый владелец за Rolls-Royce Cullinan с пробегом. На второй строчке рейтинга так же английский автомобиль премиум-класса — Rolls-Royce Wraith, его купили за 45 млн рублей. Третью позицию занимает Mercedes AMG за 38,5 млн рублей.
Что касается сегмента новых автомобилей, то здесь лидирует Porsche 911, проданный за рекордную сумму 79 млн рублей.
Об этом пишет РБК-Новосибирск со ссылкой на данные аналитиков портала auto.ru. Как подчеркивает издание, люксовые машины и автомобили премиум-брендов на новосибирском рынке занимают около полутора процентов от общего объема продаж подержанных авто и около трех процентов в сегменте машин без пробега.
Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирской области разработали программу по развитию автотуризма.