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Posted 7 декабря, 09:41

Published 7 декабря, 09:41

Modified 7 декабря, 09:43

Updated 7 декабря, 09:43

Каток начал работу на Михайловской набережной в Новосибирске

В Новосибирске открыли самый длинный в России каток: горожане возмущены

7 декабря 2024, 09:41
Фото: t.me/baranovmovie.

Каток начал работу на Михайловской набережной в Новосибирске

Льдом покрыли часть Михайловской набережной, вход на каток платный, сообщили в муниципалитете.

В субботу, 7 декабря на Михайловской набережной в Новосибирске прошло техническое открытие катка, который считается самым длинным в стране — его протяженность около 1300 метров. Впервые пешеходное пространство на набережной превратили в каток в 2022 году. Устройством катка занимается муниципальное учреждение «Дирекция городских парков».

При катке работает прокат коньков — 350 рублей в час. Однако и со своей экипировкой за выход на лед берут плату, 150 рублей.

Подобный подход вызвал шквал возмущенных комментариев в соцсетях.

«Скоро за воздух с нас будут брать в час!», — негодует Ольга Матюнина.
«Летом со своей обувью прогуляться по набережной сколько будет стоить?», — иронизирует Владимир Кавтуцкий.
«То есть, теперь прогуляться по набережной вдоль реки нельзя? Точнее — можно, но на коньках и за бабло? Я бы хотел в глаза посмотреть тому, у кого хватило наглости на такое. Власть — явно его тяжкое бремя… Формально это захват общественного места ради личного интереса», — не может сдержать эмоций Вадим Меркурий.

На то, что набережная — общественное место для прогулок, а не для извлечения прибыли, обращает внимание и депутат регионального Законодательного собрания Вадим Агеенко.

«В этом месте нет никакого специально оборудованного катка (см. СНиП) — это просто пешеходная часть набережной, по которой гуляют горожане и которую город обязан каждый день очищать от снега (считайте затраты на очистку). А если вы решили „сделать приятное людям“ и залить водой эту территорию, то её в любом случае надо будет очищать от снега. В первом случае бесплатно (за бюджет), во втором случае на наши дополнительные деньги. Хороший бизнес получается из политой водой площадки», — пишет депутат в социальной сети ВКонтакте.

Редакция Atas.Info направила запрос в мэрию с просьбой пояснить, на каком основании каток сделан платным и куда идут собранные с посетителей деньги.

На прошлой неделе заработал каток на стадионе «Спартак». Несмотря на то, что его эксплуатирует коммерческая структура, вход со своим инвентарем на лед бесплатный.

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#Новосибирск#Соцсети#Михайловская набережная#Каток#Недовольство
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