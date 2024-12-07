В Новосибирске открыли самый длинный в России каток: горожане возмущены

В субботу, 7 декабря на Михайловской набережной в Новосибирске прошло техническое открытие катка, который считается самым длинным в стране — его протяженность около 1300 метров. Впервые пешеходное пространство на набережной превратили в каток в 2022 году. Устройством катка занимается муниципальное учреждение «Дирекция городских парков».