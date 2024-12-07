В Новосибирске продолжается рост цен на бензин

В начале декабря минимальная стоимость литра самого популярного топлива с октановым числом 95 в Новосибирске составила 56,3 рубля. На самой большой сети АЗС в городе 95-й стоит 57 рублей 12 копеек. Минимальная стоимость бензина 92 марки — 52,7 рубля. Наиболее заметный рост цен отмечен в высокооктановом сегменте — стоимость литра марки 98 колеблется от 75,4 до 79,9 рублей.