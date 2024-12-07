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Posted 7 декабря, 05:59

Published 7 декабря, 05:59

Modified 7 декабря, 05:59

Updated 7 декабря, 05:59

Бензин дорожает каждый месяц

В Новосибирске продолжается рост цен на бензин

7 декабря 2024, 05:59
Фото: 1MI. Бензин дорожает каждый месяц
Стоимость автомобильного топлива будет и далее увеличиваться, считают эксперты.

В начале декабря минимальная стоимость литра самого популярного топлива с октановым числом 95 в Новосибирске составила 56,3 рубля. На самой большой сети АЗС в городе 95-й стоит 57 рублей 12 копеек. Минимальная стоимость бензина 92 марки — 52,7 рубля. Наиболее заметный рост цен отмечен в высокооктановом сегменте — стоимость литра марки 98 колеблется от 75,4 до 79,9 рублей.

По мнению руководителя ассоциации «Сибирь-ГСМ» Сергея Лацких, рост стоимости горючего продолжится. На это повлияет удорожание логистики и возможная отмена запрета на экспорт топлива. На такую меру российское правительство в попытке сдержать подорожание бензина на внутреннем рынке, однако подобная ситуация вызывает недовольство крупных игроков рынка нефтепродуктов, сообщает издание infopro54.

Это не мешает новосибирцам платить десятки миллионов рублей за подержанные автомобили премиальных брендов. Мы выяснили, сколько стоит самая дорогая б/у иномарка, купленная в городе в этом году.

В России нашли регионы с самыми низкими ценами на бензин
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