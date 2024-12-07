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Posted 7 декабря, 07:26

Published 7 декабря, 07:26

Modified 7 декабря, 07:28

Updated 7 декабря, 07:28

Строение было признано аварийным в 1979 году

В Новосибирске Следком заинтересовался бараком, который не расселяют уже 45 лет

7 декабря 2024, 07:26
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Строение было признано аварийным в 1979 году
Строение было признано аварийным еще в 1980 году, но там продолжают жить люди.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным выяснить, почему до сих пор в ветхом двухэтажном бараке на улице Добролюбова продолжают жить люди, и кто виноват в том, что их не переселяют в новое жилье.

Строение было признано аварийным еще в 1979 году. Уже тогда износ постройки составлял 80 процентов. Но в доме продолжают жить восемь семей. Они жалуются на ужасные коммунальные условия и боятся, что ветхая проводка станет причиной трагического пожара.

Ранее мы рассказывали о жителях аварийных домов на улице Малыгина. Их обещают расселить не ранее 2031 года. Но люди уже умирают, не дождавшись новых квартир

Сроки и стоимость расселения всего ветхого жилья озвучили в Новосибирске
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#Новосибирск#Ветхое жилье#Следком#Расселение#Александр Бастрыкин#Деревянный барак
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