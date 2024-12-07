В Новосибирске Следком заинтересовался бараком, который не расселяют уже 45 лет

Posted 7 декабря, 07:26
Published 7 декабря, 07:26
Modified 7 декабря, 07:28
Updated 7 декабря, 07:28
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным выяснить, почему до сих пор в ветхом двухэтажном бараке на улице Добролюбова продолжают жить люди, и кто виноват в том, что их не переселяют в новое жилье.
Строение было признано аварийным еще в 1979 году. Уже тогда износ постройки составлял 80 процентов. Но в доме продолжают жить восемь семей. Они жалуются на ужасные коммунальные условия и боятся, что ветхая проводка станет причиной трагического пожара.
Ранее мы рассказывали о жителях аварийных домов на улице Малыгина. Их обещают расселить не ранее 2031 года. Но люди уже умирают, не дождавшись новых квартир