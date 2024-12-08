Бастрыкин потребовал доложить о ДТП с автобусом под Новосибирском

Posted 8 декабря, 12:01
Published 8 декабря, 12:01
Modified 8 декабря, 13:03
Updated 8 декабря, 13:03
Главный руководитель Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, запросил отчёт о происшествии с пассажирским автобусом под Новосибирском.
Днем ранее на трассе произошла авария: автобус с 26 пассажирами выехал с дороги и опрокинулся, в результате чего 11 человек были госпитализированы.
В рамках проверки по факту неправильного предоставления услуг транспортировки пассажиров, в региональном следственном комитете было начато уголовное дело.
Бастрыкин потребовал от руководителя следственного комитета предоставить информацию о всех обстоятельствах, выявленных в ходе проведения расследования.