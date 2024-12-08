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Posted 8 декабря, 12:01

Published 8 декабря, 12:01

Modified 8 декабря, 13:03

Updated 8 декабря, 13:03

Пострадали люди

Бастрыкин потребовал доложить о ДТП с автобусом под Новосибирском

8 декабря 2024, 12:01
Фото: 1MI. Пострадали люди
Пассажирский автобус перевернулся на трассе К-17Р: Александр Бастрыкин требует разобраться в инциденте.

Главный руководитель Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, запросил отчёт о происшествии с пассажирским автобусом под Новосибирском.

Днем ранее на трассе произошла авария: автобус с 26 пассажирами выехал с дороги и опрокинулся, в результате чего 11 человек были госпитализированы.

В рамках проверки по факту неправильного предоставления услуг транспортировки пассажиров, в региональном следственном комитете было начато уголовное дело.

Бастрыкин потребовал от руководителя следственного комитета предоставить информацию о всех обстоятельствах, выявленных в ходе проведения расследования.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#ДТП#Уголовное дело#Проверка#Автобус#Госпитализация#Расследование#Александр Бастрыкин#Пассажиры#Услуги
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