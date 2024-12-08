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Posted 8 декабря, 15:10

Published 8 декабря, 15:10

Modified 8 декабря, 15:10

Updated 8 декабря, 15:10

Героев Отечества чествуют 9 декабря

День героев Отечества 9 декабря: кого и как поздравлять в 2024 году

8 декабря 2024, 15:10
Фото: 1MI. Героев Отечества чествуют 9 декабря
День Героев Отечества — особая памятная дата, отмечаемая в России 9 декабря. Этот праздник посвящен чествованию людей, совершивших подвиги во имя Родины. История этой даты тесно связана с Орденом Святого Георгия — символом воинской доблести, учрежденным более 250 лет назад.

История праздника

День Героев Отечества берет свое начало в 1769 году, когда императрица Екатерина II учредила Орден Святого Георгия Победоносца. Эта высшая военная награда предназначалась для офицеров и генералов, проявивших доблесть, отвагу и самоотверженность на поле боя.

Орден имел четыре степени. Полными кавалерами, награжденными всеми четырьмя степенями, стали всего четыре человека, включая таких выдающихся полководцев, как Михаил Кутузов и Михаил Барклай-де-Толли.

До революции 1917 года 9 декабря (26 ноября по старому стилю) был известен как День Георгиевских кавалеров. Однако после Октябрьской революции традиция была утрачена, а Орден упразднен. Новый этап в истории этой награды наступил во время Великой Отечественной войны, когда в 1943 году был учрежден Орден Славы, аналогичный по своей сути Ордену Святого Георгия.

Солдаты на парадеСолдаты на параде
Солдаты на параде. Фото: 1MI

Возрождение праздника произошло в постсоветский период. В 2007 году, по инициативе российских парламентариев, 9 декабря было официально объявлено Днем Героев Отечества. Сегодня он объединяет в себе память о всех героях — от кавалеров старинного Георгиевского ордена до современных Героев России.

Кого чествуют в этот день

В День Героев Отечества в России поздравляют:

  • Героев Советского Союза — это звание было учреждено в 1934 году и до распада СССР его получили 12 777 человек.
  • Героев Российской Федерации — звание учреждено в 1992 году, и его удостоены более 1400 человек.
  • Кавалеров ордена Святого Георгия — восстановленного в 1992 году.
  • Кавалеров ордена Славы — награды времен Великой Отечественной войны.

Каждый из этих людей внес свой вклад в историю России, проявив исключительное мужество и преданность Отечеству.

Военный в парадной формеВоенный в парадной форме
Военный в парадной форме. Фото: 1MI

Традиции праздника

С течением времени традиции празднования претерпели изменения, но общая идея осталась неизменной — отдать дань уважения героям прошлого и настоящего.

  1. Торжественные церемонии

    В Георгиевском зале Кремля проводится прием для Героев России и ветеранов. На мероприятиях вручаются государственные награды, звучат поздравления и слова благодарности.

  2. Возложения цветов

    По всей стране возлагают цветы к мемориалам, могилам павших героев и памятникам. Эти акции проходят как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах.

  3. Патриотические мероприятия

    Школы, вузы и военные части организуют уроки мужества, встречи с героями, тематические выставки и концерты.

  4. Регионы чтут своих героев

    На местном уровне проводятся чествования героев-земляков, а также праздничные концерты, флешмобы и экскурсии, посвященные историческим подвигам.

Военнослужащий в парадной формеВоеннослужащий в парадной форме
Военнослужащий в парадной форме. Фото: 1MI

Символы Дня Героев

  • Орден Святого Георгия: белый крест с изображением святого на коне, поражающего дракона. Лента оранжево-черного цвета стала одним из самых узнаваемых символов воинской доблести.
  • Медаль «Золотая Звезда»: вручение этой награды сопровождает присвоение звания Героя Российской Федерации.
  • Орден Славы: медаль с изображением Спасской башни, вручавшаяся за личное мужество в годы Великой Отечественной войны.

Почему этот день важен?

День Героев Отечества напоминает обществу о тех, кто был готов жертвовать собой ради Родины. Эти люди воплощают идеалы патриотизма, мужества и чести. Их подвиги остаются ориентиром для следующих поколений, вдохновляя на служение стране.

Первая награда Героя России была присвоена в 1992 году посмертно военному летчику Суламбеку Осканову. Выполняя учебный полет, он отвел неисправный самолет от населенного пункта, ценой своей жизни предотвратив трагедию.

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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Праздник#История#Патриотизм#Награды#Герои России
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