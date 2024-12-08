День героев Отечества 9 декабря: кого и как поздравлять в 2024 году

Posted 8 декабря, 15:10
Published 8 декабря, 15:10
Modified 8 декабря, 15:10
Updated 8 декабря, 15:10
День Героев Отечества берет свое начало в 1769 году, когда императрица Екатерина II учредила Орден Святого Георгия Победоносца. Эта высшая военная награда предназначалась для офицеров и генералов, проявивших доблесть, отвагу и самоотверженность на поле боя.
Орден имел четыре степени. Полными кавалерами, награжденными всеми четырьмя степенями, стали всего четыре человека, включая таких выдающихся полководцев, как Михаил Кутузов и Михаил Барклай-де-Толли.
До революции 1917 года 9 декабря (26 ноября по старому стилю) был известен как День Георгиевских кавалеров. Однако после Октябрьской революции традиция была утрачена, а Орден упразднен. Новый этап в истории этой награды наступил во время Великой Отечественной войны, когда в 1943 году был учрежден Орден Славы, аналогичный по своей сути Ордену Святого Георгия.
Возрождение праздника произошло в постсоветский период. В 2007 году, по инициативе российских парламентариев, 9 декабря было официально объявлено Днем Героев Отечества. Сегодня он объединяет в себе память о всех героях — от кавалеров старинного Георгиевского ордена до современных Героев России.
В День Героев Отечества в России поздравляют:
Каждый из этих людей внес свой вклад в историю России, проявив исключительное мужество и преданность Отечеству.
С течением времени традиции празднования претерпели изменения, но общая идея осталась неизменной — отдать дань уважения героям прошлого и настоящего.
Торжественные церемонии
В Георгиевском зале Кремля проводится прием для Героев России и ветеранов. На мероприятиях вручаются государственные награды, звучат поздравления и слова благодарности.
Возложения цветов
По всей стране возлагают цветы к мемориалам, могилам павших героев и памятникам. Эти акции проходят как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах.
Патриотические мероприятия
Школы, вузы и военные части организуют уроки мужества, встречи с героями, тематические выставки и концерты.
Регионы чтут своих героев
На местном уровне проводятся чествования героев-земляков, а также праздничные концерты, флешмобы и экскурсии, посвященные историческим подвигам.
День Героев Отечества напоминает обществу о тех, кто был готов жертвовать собой ради Родины. Эти люди воплощают идеалы патриотизма, мужества и чести. Их подвиги остаются ориентиром для следующих поколений, вдохновляя на служение стране.
Первая награда Героя России была присвоена в 1992 году посмертно военному летчику Суламбеку Осканову. Выполняя учебный полет, он отвел неисправный самолет от населенного пункта, ценой своей жизни предотвратив трагедию.