День героев Отечества 9 декабря: кого и как поздравлять в 2024 году

До революции 1917 года 9 декабря (26 ноября по старому стилю) был известен как День Георгиевских кавалеров. Однако после Октябрьской революции традиция была утрачена, а Орден упразднен. Новый этап в истории этой награды наступил во время Великой Отечественной войны, когда в 1943 году был учрежден Орден Славы, аналогичный по своей сути Ордену Святого Георгия.