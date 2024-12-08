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Posted 7 декабря, 21:01

Published 7 декабря, 21:01

Modified 7 декабря, 21:01

Updated 7 декабря, 21:01

Игрушечный медведь за мольбертом

День художника и сала: какие праздники отмечают в России и мире 8 декабря

7 декабря 2024, 21:01
Фото: 1MI. Игрушечный медведь за мольбертом
8 декабря — насыщенный событиями день, объединяющий творческие и профессиональные сообщества, а также необычные праздники, такие как День сала и День путешественника во времени.

Международный день художника

Международный день художника отмечается 8 декабря с 2007 года. Инициатором праздника стала Международная Ассоциация «Искусство народов мира». Этот день посвящён людям, которые выражают свои чувства и мысли через изобразительное искусство.

История праздника:

  • Ассоциацию «Искусство народов мира» создал в 1988 году художник и писатель Николай Корнилов.
  • Праздник охватывает как профессионалов, так и любителей живописи.

Традиции:

  • Организация выставок, мастер-классов и пленэров.
  • Встречи с художниками и экскурсии в музеи.
  • Вспоминаются имена великих мастеров, таких как Айвазовский, Шишкин и Малевич.
Уличный художникУличный художник
Уличный художник. Фото: 1MI

День образования российского казначейства

Ещё одним важным событием дня является День казначейства, установленный в честь создания Федерального казначейства России в 1992 году указом президента Бориса Ельцина.

Исторические этапы:

  • На Руси казначеи появились при княжеских дворах.
  • При Петре I в 1710 году появилась Казначейская контора.
  • Современное Федеральное казначейство контролирует бюджетные средства и исполнение государственных обязательств.

В этот день работников ведомства поздравляют коллеги, а региональные подразделения подводят итоги года.

Крупные купюрыКрупные купюры
Крупные купюры. Фото: 1MI

День сала

Неожиданно, но этот праздник пришёл к нам из США. С 2018 года Коалиция здоровых жиров (Healthy Fats Coalition) продвигает идею о пользе сала, развенчивая мифы о его вреде.

Интересные факты:

  • Сало богато витаминами A, D и E, а также антиоксидантом селеном.
  • Главный совет — не превышать норму в 30 граммов в день.

В России, Украине и Беларуси этот продукт давно стал частью национальной кухни.

Сало с горчицейСало с горчицей
Сало с горчицей. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

День путешественника во времени

8 декабря также является шуточным Днём путешественника во времени. Придуман в 2007 году американскими форумчанами, праздник предлагает представлять себя героем, прибывшим из другой эпохи.

Идеи для празднования:

  • Надеть костюм путешественника во времени.
  • Изображать удивление от современного мира.
  • Смотреть фильмы вроде «Назад в будущее» или «Доктор Кто».

Конечно, не стоит слишком увлекаться, чтобы не вызвать вопросов у окружающих.

«Назад в будущее»«Назад в будущее»
«Назад в будущее». Фото: кадр фильма

Православные традиции: Клим Холодный

8 декабря православные чтут память священномученика Климента, четвёртого папы Римского. В народе этот день получил название Клим Холодный. Считается, что морозы, наступающие к этому времени, «очищают» всё плохое.

Приметы:

  • Иней на траве — к крепким морозам.
  • Снегопад — к урожайному году.
  • Петухи кричат утром — к потеплению.
Священномученик КлиментСвященномученик Климент
Священномученик Климент. Фото: Икона

Другие праздники мира

  • День матери в Панаме — жители страны выражают благодарность своим мамам.
  • День Конституции Узбекистана — национальный праздник, принятый в 1992 году.
  • Праздник Непорочного зачатия Девы Марии — одно из главных торжеств католической церкви.
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