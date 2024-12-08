День художника и сала: какие праздники отмечают в России и мире 8 декабря

8 декабря — насыщенный событиями день, объединяющий творческие и профессиональные сообщества, а также необычные праздники, такие как День сала и День путешественника во времени.

Международный день художника Международный день художника отмечается 8 декабря с 2007 года. Инициатором праздника стала Международная Ассоциация «Искусство народов мира». Этот день посвящён людям, которые выражают свои чувства и мысли через изобразительное искусство. История праздника: Ассоциацию «Искусство народов мира» создал в 1988 году художник и писатель Николай Корнилов.

Праздник охватывает как профессионалов, так и любителей живописи. Традиции: Организация выставок, мастер-классов и пленэров.

Встречи с художниками и экскурсии в музеи.

Вспоминаются имена великих мастеров, таких как Айвазовский, Шишкин и Малевич. Уличный художник . Фото: 1MI День образования российского казначейства Ещё одним важным событием дня является День казначейства, установленный в честь создания Федерального казначейства России в 1992 году указом президента Бориса Ельцина. Исторические этапы: На Руси казначеи появились при княжеских дворах.

При Петре I в 1710 году появилась Казначейская контора.

Современное Федеральное казначейство контролирует бюджетные средства и исполнение государственных обязательств. В этот день работников ведомства поздравляют коллеги, а региональные подразделения подводят итоги года. Крупные купюры . Фото: 1MI День сала Неожиданно, но этот праздник пришёл к нам из США. С 2018 года Коалиция здоровых жиров (Healthy Fats Coalition) продвигает идею о пользе сала, развенчивая мифы о его вреде. Интересные факты: Сало богато витаминами A, D и E, а также антиоксидантом селеном.

Главный совет — не превышать норму в 30 граммов в день. В России, Украине и Беларуси этот продукт давно стал частью национальной кухни. Сало с горчицей . Фото: Алина Гурицкая. atas.info День путешественника во времени 8 декабря также является шуточным Днём путешественника во времени. Придуман в 2007 году американскими форумчанами, праздник предлагает представлять себя героем, прибывшим из другой эпохи. Идеи для празднования: Надеть костюм путешественника во времени.

Изображать удивление от современного мира.

Смотреть фильмы вроде «Назад в будущее» или «Доктор Кто». Конечно, не стоит слишком увлекаться, чтобы не вызвать вопросов у окружающих. «Назад в будущее» . Фото: кадр фильма Православные традиции: Клим Холодный 8 декабря православные чтут память священномученика Климента, четвёртого папы Римского. В народе этот день получил название Клим Холодный. Считается, что морозы, наступающие к этому времени, «очищают» всё плохое. Приметы: Иней на траве — к крепким морозам.

Снегопад — к урожайному году.

Петухи кричат утром — к потеплению. Священномученик Климент . Фото: Икона Другие праздники мира День матери в Панаме — жители страны выражают благодарность своим мамам.

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