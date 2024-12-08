День художника и сала: какие праздники отмечают в России и мире 8 декабря

Posted 7 декабря, 21:01
Published 7 декабря, 21:01
Modified 7 декабря, 21:01
Updated 7 декабря, 21:01
Международный день художника отмечается 8 декабря с 2007 года. Инициатором праздника стала Международная Ассоциация «Искусство народов мира». Этот день посвящён людям, которые выражают свои чувства и мысли через изобразительное искусство.
История праздника:
Традиции:
Ещё одним важным событием дня является День казначейства, установленный в честь создания Федерального казначейства России в 1992 году указом президента Бориса Ельцина.
Исторические этапы:
В этот день работников ведомства поздравляют коллеги, а региональные подразделения подводят итоги года.
Неожиданно, но этот праздник пришёл к нам из США. С 2018 года Коалиция здоровых жиров (Healthy Fats Coalition) продвигает идею о пользе сала, развенчивая мифы о его вреде.
Интересные факты:
В России, Украине и Беларуси этот продукт давно стал частью национальной кухни.
8 декабря также является шуточным Днём путешественника во времени. Придуман в 2007 году американскими форумчанами, праздник предлагает представлять себя героем, прибывшим из другой эпохи.
Идеи для празднования:
Конечно, не стоит слишком увлекаться, чтобы не вызвать вопросов у окружающих.
8 декабря православные чтут память священномученика Климента, четвёртого папы Римского. В народе этот день получил название Клим Холодный. Считается, что морозы, наступающие к этому времени, «очищают» всё плохое.
Приметы: