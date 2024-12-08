Говядина подорожала в Новосибирске — сколько за нее просят

Posted 8 декабря, 06:20
Published 8 декабря, 06:20
Modified 8 декабря, 07:22
Updated 8 декабря, 07:22
В период с сентября говядина подорожала на 31%. Сейчас за килограмм просят от 500 рублей. Рост составил примерно 50 рублей. Причем мясо дорожает сезонно.
На «Авито» килограмм мяса можно купить за 390-490 рублей. В доставке «Купер», 400 гр говядины продают за 459 рублей. В «Деливери» 600 гр стоят 480 рублей.
В магазине «Метро» мякоть продается за 1099 рублей — эту сумму просят за 600 гр. Там же можно купить Ростбиф за 1279 рублей.
Тем временем в России скоро подорожает колбаса и сосиски. Поднятие цен ожидается ближе к Новому году. Причем стоимость данной продукции не поднималась с 2023 года.