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Posted 8 декабря, 05:47

Published 8 декабря, 05:47

Modified 8 декабря, 07:06

Updated 8 декабря, 07:06

Холодно станет в регионе

Морозы нагрянут в Новосибирскую область — когда ждать похолодание

8 декабря 2024, 05:47
Фото: atas.info. Холодно станет в регионе

Жителей Новосибирска предупредили о морозах

В Новосибирской области вновь похолодает: предупреждение выпустили в МЧС.

Как уточнили спасатели, резкие морозы придут в регион на днях. Может похолодать до -26 в ночное время. Об этом же предупреждают и погодны сервисы.

По данным world-weather, самыми холодными днями станут 9 и 10 декабря. В дневное время похолодает до -19, а в ночное до -20. При этом осадков не ожидается. Потепление до -12 придет уже в четверг, 12 декабря.

Как предупреждает «Яндекс. Погода», до -20 похолодает в ночь с 9 на 10 декабря: до -20. А вот 14 и 15 декабря потеплеет до -3. О температурных качелях предупреждали раннее.

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