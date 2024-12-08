Морозы нагрянут в Новосибирскую область — когда ждать похолодание

Posted 8 декабря, 05:47
Published 8 декабря, 05:47
Modified 8 декабря, 07:06
Updated 8 декабря, 07:06
Как уточнили спасатели, резкие морозы придут в регион на днях. Может похолодать до -26 в ночное время. Об этом же предупреждают и погодны сервисы.
По данным world-weather, самыми холодными днями станут 9 и 10 декабря. В дневное время похолодает до -19, а в ночное до -20. При этом осадков не ожидается. Потепление до -12 придет уже в четверг, 12 декабря.
Как предупреждает «Яндекс. Погода», до -20 похолодает в ночь с 9 на 10 декабря: до -20. А вот 14 и 15 декабря потеплеет до -3. О температурных качелях предупреждали раннее.