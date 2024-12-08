Не выносите мусор 9 декабря — это обернется бедой

Обряды на защиту скота: Святой Георгий почитался как покровитель домашних животных. В Юрьев день крестьяне проводили специальные ритуалы, чтобы уберечь скот от болезней и нападений хищников: В поле оставляли печенье в форме коней с просьбой к Георгию защитить хозяйство.

В прорубь бросали горящие уголья, а затем помещали их в кормушки для скота, чтобы придать животным силы пережить зиму.

«Слушание» воды: Одной из необычных традиций было гадание на воду в колодцах. Люди прислушивались к её звукам: Тихое журчание предвещало мягкую зиму.

Шумная вода сулила лютые морозы и снежные бури.

Долги и расчёты: Юрьев день считался временем для завершения всех финансовых обязательств. Народ верил, что неотданный долг мог обернуться годом безденежья и бед.