Не выносите мусор 9 декабря — это обернется бедой

Posted 8 декабря, 16:11
Published 8 декабря, 16:11
Modified 8 декабря, 16:11
Updated 8 декабря, 16:11
Святой Георгий родился в III веке в Каппадокии (территория современной Турции). Родители его были благочестивыми христианами. С юных лет он проявлял доблесть, что позволило ему стать тысяченачальником в армии императора Диоклетиана. Однако, увидев гонения на христиан, Георгий открыто объявил себя последователем Христа, раздал своё имущество бедным и принял мученическую смерть за веру.
Георгий Победоносец стал символом защиты слабых и победы добра над злом. Одна из легенд рассказывает о его победе над змеем, спасшей город от разрушения. Этот подвиг увековечил святого как покровителя воинов, земледельцев и скота.
В Юрьев день православная церковь также отмечает годовщину освящения храма святого Георгия в Киеве. Этот храм был построен по указу князя Ярослава Мудрого и стал первым общецерковным праздником в Древней Руси.
Юрьев день считался рубежным временем — периодом, когда зима вступала в свои права. Древние славяне наделяли этот день особым значением и связывали с покровительством святого Георгия.
Обряды на защиту скота:
Святой Георгий почитался как покровитель домашних животных. В Юрьев день крестьяне проводили специальные ритуалы, чтобы уберечь скот от болезней и нападений хищников:
«Слушание» воды:
Одной из необычных традиций было гадание на воду в колодцах. Люди прислушивались к её звукам:
Долги и расчёты:
Юрьев день считался временем для завершения всех финансовых обязательств. Народ верил, что неотданный долг мог обернуться годом безденежья и бед.
Защита от волков:
Этот день был известен как начало волчьих свадеб. Считалось, что «Юрий отмыкает пасть» волкам, и они становятся опасными. Чтобы защитить скот, дворы и дома, проводили обряды с огнём и молитвами.
Погода:
Поведение животных:
Юрьев день был связан с рядом строгих запретов:
Дальние поездки:
Считалось, что любое путешествие в этот день принесёт неприятности.
Финансовые операции:
Нельзя было заключать сделки или подписывать договоры. Верили, что это приведёт к убыткам.
Мытьё:
Ходить в баню и мыться было запрещено. Считалось, что это ослабит здоровье на всю зиму.
Вынос мусора:
Вечером нельзя выносить мусор, чтобы не вынести из дома благополучие.
Примерка чужих вещей:
Примерять одежду или кольца других людей — к переносу на себя их бед и болезней.
Оставление грязной посуды:
Грязная посуда на столе — к утрате достатка в доме.
Юрьев день вбирает в себя дух зимней Руси, когда природа замирала, а люди сосредотачивались на сохранении домашнего тепла и хозяйства. Это был не только день почитания святого Георгия, но и напоминание о силе веры, заботе о близких и смирении перед природными силами.