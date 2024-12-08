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Posted 8 декабря, 16:11

Published 8 декабря, 16:11

Modified 8 декабря, 16:11

Updated 8 декабря, 16:11

Мусорный бак

Не выносите мусор 9 декабря — это обернется бедой

8 декабря 2024, 16:11
Фото: 1MI. Мусорный бак
9 декабря в народном календаре отмечается Юрьев день (или Егорий Осенний, Егорий Зимний), посвящённый святому Георгию Победоносцу — одному из самых почитаемых христианских святых.

История праздника и связь с Георгием Победоносцем

Святой Георгий родился в III веке в Каппадокии (территория современной Турции). Родители его были благочестивыми христианами. С юных лет он проявлял доблесть, что позволило ему стать тысяченачальником в армии императора Диоклетиана. Однако, увидев гонения на христиан, Георгий открыто объявил себя последователем Христа, раздал своё имущество бедным и принял мученическую смерть за веру.

Георгий Победоносец стал символом защиты слабых и победы добра над злом. Одна из легенд рассказывает о его победе над змеем, спасшей город от разрушения. Этот подвиг увековечил святого как покровителя воинов, земледельцев и скота.

В Юрьев день православная церковь также отмечает годовщину освящения храма святого Георгия в Киеве. Этот храм был построен по указу князя Ярослава Мудрого и стал первым общецерковным праздником в Древней Руси.

Георгий ПобедоносецГеоргий Победоносец
Георгий Победоносец. Фото: Икона

Традиции и обряды Юрьева дня

Юрьев день считался рубежным временем — периодом, когда зима вступала в свои права. Древние славяне наделяли этот день особым значением и связывали с покровительством святого Георгия.

  1. Обряды на защиту скота:

    Святой Георгий почитался как покровитель домашних животных. В Юрьев день крестьяне проводили специальные ритуалы, чтобы уберечь скот от болезней и нападений хищников:

    • В поле оставляли печенье в форме коней с просьбой к Георгию защитить хозяйство.
    • В прорубь бросали горящие уголья, а затем помещали их в кормушки для скота, чтобы придать животным силы пережить зиму.

  2. «Слушание» воды:

    Одной из необычных традиций было гадание на воду в колодцах. Люди прислушивались к её звукам:

    • Тихое журчание предвещало мягкую зиму.
    • Шумная вода сулила лютые морозы и снежные бури.

  3. Долги и расчёты:

    Юрьев день считался временем для завершения всех финансовых обязательств. Народ верил, что неотданный долг мог обернуться годом безденежья и бед.

  4. Защита от волков:

    Этот день был известен как начало волчьих свадеб. Считалось, что «Юрий отмыкает пасть» волкам, и они становятся опасными. Чтобы защитить скот, дворы и дома, проводили обряды с огнём и молитвами.

В этот день гадают на водуВ этот день гадают на воду
В этот день гадают на воду. Фото: Изображение Midjourney

Народные приметы 9 декабря

  • Погода:

    • Много снега — к обильной траве на Юрия Вешнего (6 мая).
    • Холодный день — зима будет суровой и морозной.
    • Иней на деревьях — к урожайному году.

  • Поведение животных:

    • Собаки воют — к похолоданию.
    • Волчий вой у дома — к сильным морозам.
Много снега в этот день знаменует обильную траву в маеМного снега в этот день знаменует обильную траву в мае
Много снега в этот день знаменует обильную траву в мае. Фото: 1MI

Что нельзя делать в Юрьев день 9 декабря

Юрьев день был связан с рядом строгих запретов:

  1. Дальние поездки:

    Считалось, что любое путешествие в этот день принесёт неприятности.

  2. Финансовые операции:

    Нельзя было заключать сделки или подписывать договоры. Верили, что это приведёт к убыткам.

  3. Мытьё:

    Ходить в баню и мыться было запрещено. Считалось, что это ослабит здоровье на всю зиму.

  4. Вынос мусора:

    Вечером нельзя выносить мусор, чтобы не вынести из дома благополучие.

  5. Примерка чужих вещей:

    Примерять одежду или кольца других людей — к переносу на себя их бед и болезней.

  6. Оставление грязной посуды:

    Грязная посуда на столе — к утрате достатка в доме.

В этот день нельзя оставлять посуду грязнойВ этот день нельзя оставлять посуду грязной
В этот день нельзя оставлять посуду грязной. Фото: 1MI

Юрьев день вбирает в себя дух зимней Руси, когда природа замирала, а люди сосредотачивались на сохранении домашнего тепла и хозяйства. Это был не только день почитания святого Георгия, но и напоминание о силе веры, заботе о близких и смирении перед природными силами.

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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Религия#Традиции#Приметы#Запреты#Ритуалы
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