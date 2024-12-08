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Posted 8 декабря, 11:34

Published 8 декабря, 11:34

Modified 8 декабря, 12:36

Updated 8 декабря, 12:36

Щука была большой

Огромную щуку поймали на озере Тенис в Новосибирской области

8 декабря 2024, 11:34
Фото: соцсети. Щука была большой
В Новосибирской области рыбак поймал большую щуку и кадрами поделились в соцсетях.

Житель Новосибирска Евгений Шевляков вместе с отцом провели четыре дня на озере Тенис, что в Северном районе. Во время рыбалки им удалось поймать очень крупную щуку, хотя точный вес рыбы неизвестен.

Как видно на фотографии, щука была действительно огромной. Помимо щуки, рыбакам удалось выловить много другой рыбы, используя в качестве приманки мелкого карася.

Ранее рыбачка выловила из Грязнухи монстра. Это был ротан. Самую большую щуку в своей жизни выловила жительница Новосибирска. Ее размеры впечатляют — весила рыба 6кг.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Рыбалка#Рыба#Щука
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