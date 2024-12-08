Огромную щуку поймали на озере Тенис в Новосибирской области

Posted 8 декабря, 11:34
Published 8 декабря, 11:34
Modified 8 декабря, 12:36
Updated 8 декабря, 12:36
Житель Новосибирска Евгений Шевляков вместе с отцом провели четыре дня на озере Тенис, что в Северном районе. Во время рыбалки им удалось поймать очень крупную щуку, хотя точный вес рыбы неизвестен.
Как видно на фотографии, щука была действительно огромной. Помимо щуки, рыбакам удалось выловить много другой рыбы, используя в качестве приманки мелкого карася.
Ранее рыбачка выловила из Грязнухи монстра. Это был ротан. Самую большую щуку в своей жизни выловила жительница Новосибирска. Ее размеры впечатляют — весила рыба 6кг.