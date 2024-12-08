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Posted 8 декабря, 09:09

Published 8 декабря, 09:09

Modified 8 декабря, 11:11

Updated 8 декабря, 11:11

Пострадали люди

Пять человек разбились в ДТП в Новосибирской области

8 декабря 2024, 09:09
Фото: 1MI. Пострадали люди
В Новосибирской области пять человек пострадали в ДТП, о чем сообщили в ГАИ.

Все произошло в Ордынском районе. Утром 38-летний водитель Mazda Demio без прав ехал по дороге к Новосибирску.

Проехав больше сотни километров, он выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с LADA GRANTA, которой управлял 26-летний мужчина.

В дорожно-транспортном происшествии пострадали пять человек: оба водителя, пассажиры и 11-летний ребенок. Они получили травмы, но их характер в Госавтоинспекции не обозначили. Обстоятельства аварии выясняются.

Фото: ГАИ

Днем ранее автобус улетел в кювет на трассе под Новосибирском. В аварии пострадали 11 человек. Также в Новосибирске сгорел телятник, где погибли 27 животных.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Ордынский район
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