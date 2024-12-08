Пять человек разбились в ДТП в Новосибирской области

Posted 8 декабря, 09:09
Published 8 декабря, 09:09
Modified 8 декабря, 11:11
Updated 8 декабря, 11:11
Все произошло в Ордынском районе. Утром 38-летний водитель Mazda Demio без прав ехал по дороге к Новосибирску.
Проехав больше сотни километров, он выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с LADA GRANTA, которой управлял 26-летний мужчина.
В дорожно-транспортном происшествии пострадали пять человек: оба водителя, пассажиры и 11-летний ребенок. Они получили травмы, но их характер в Госавтоинспекции не обозначили. Обстоятельства аварии выясняются.
Днем ранее автобус улетел в кювет на трассе под Новосибирском. В аварии пострадали 11 человек. Также в Новосибирске сгорел телятник, где погибли 27 животных.