Телятник сгорел в Новосибирской области — погибло 27 телят

Posted 8 декабря, 07:28
Published 8 декабря, 07:28
Modified 8 декабря, 08:30
Updated 8 декабря, 08:30
Инцидент произошел в Татарском районе. В деревне Рождественке случился пожар. Там загорелась ферма с животными. В телятнике погибло 27 телят. Площадь пожара составила 550 квадратов. Причины случившегося неизвестны.
За последние сутки пожарные ликвидировали 14 возгораний в разных районах области. Самый масштабный был в телятнике.
Люди из не расселенного барака боятся сгореть. Их дом признали аварийным полвека назад, но до сих пор они живут в этом доме. После огласки, делом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Тем временем многодетные семьи боятся за свою жизнь в другом разрушенном доме.