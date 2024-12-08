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Posted 8 декабря, 07:28

Published 8 декабря, 07:28

Modified 8 декабря, 08:30

Updated 8 декабря, 08:30

Животные погибли

Телятник сгорел в Новосибирской области — погибло 27 телят

8 декабря 2024, 07:28
Фото: 1MI. Животные погибли

В Новосибирской области в пожаре сгорели почти 30 телят

В Новосибирской области в пожаре погибли телята, о чем сообщили в МЧС.

Инцидент произошел в Татарском районе. В деревне Рождественке случился пожар. Там загорелась ферма с животными. В телятнике погибло 27 телят. Площадь пожара составила 550 квадратов. Причины случившегося неизвестны.

За последние сутки пожарные ликвидировали 14 возгораний в разных районах области. Самый масштабный был в телятнике.

Люди из не расселенного барака боятся сгореть. Их дом признали аварийным полвека назад, но до сих пор они живут в этом доме. После огласки, делом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Тем временем многодетные семьи боятся за свою жизнь в другом разрушенном доме.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Пожар#Животные#Гибель#Татарский район
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