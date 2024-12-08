Телятник сгорел в Новосибирской области — погибло 27 телят

Люди из не расселенного барака боятся сгореть. Их дом признали аварийным полвека назад, но до сих пор они живут в этом доме. После огласки, делом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Тем временем многодетные семьи боятся за свою жизнь в другом разрушенном доме.