В Новосибирске продают щенка Мэра за 60 тысяч

Posted 8 декабря, 04:38
Published 8 декабря, 04:38
Modified 8 декабря, 04:40
Updated 8 декабря, 04:40
В Новосибирске отдают щенка породы вельш-корги. Он имеет редкий мраморный окрас и голубые глаза. Порода у домашнего питомца — вельш-корги.
Самое примечательное, что кличка у собаки — Мэр. Продавец назвал щенка эксклюзивным из-за цвета шерсти. Он имеет все документы и прививки. За животное готовы взять 60 тысяч рублей. Продавец готов осуществить доставку в любую точку.
Милейшего щенка бордер-колли продают в Новосибирске. Девочка удивляет своей миловидной внешностью. Отдают ее за 150 тысяч рублей.
Кошку с голубым окрасом продают в регионе. Девочка невероятно красивая. За нее просят 60 тысяч рублей. Еще в продаже есть уникальная кошка: за нее готовы принять 150 тысяч.