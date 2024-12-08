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Posted 8 декабря, 04:38

Published 8 декабря, 04:38

Modified 8 декабря, 04:40

Updated 8 декабря, 04:40

Щенок стоит десятки тысяч

В Новосибирске продают щенка Мэра за 60 тысяч

8 декабря 2024, 04:38
Фото: Авито. Щенок стоит десятки тысяч
На продажу выставлен необычный щенок: у него кличка Мэр, сообщается на одном из сайтов.

В Новосибирске отдают щенка породы вельш-корги. Он имеет редкий мраморный окрас и голубые глаза. Порода у домашнего питомца — вельш-корги.

Самое примечательное, что кличка у собаки — Мэр. Продавец назвал щенка эксклюзивным из-за цвета шерсти. Он имеет все документы и прививки. За животное готовы взять 60 тысяч рублей. Продавец готов осуществить доставку в любую точку.

Милейшего щенка бордер-колли продают в Новосибирске. Девочка удивляет своей миловидной внешностью. Отдают ее за 150 тысяч рублей.

Кошку с голубым окрасом продают в регионе. Девочка невероятно красивая. За нее просят 60 тысяч рублей. Еще в продаже есть уникальная кошка: за нее готовы принять 150 тысяч.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Продажа#Собака
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