Жителям Новосибирска рассказали, как защититься от простуд в зимний сезон

По мнению экспертов, не следует трогать лицо грязными руками, так как вирус может попасть в организм через слизистые оболочки. Также специалисты советуют регулярно мыть руки с мылом и использовать дезинфицирующие средства для поддержания чистоты. Также важно обрабатывать мобильный телефон антисептиками.