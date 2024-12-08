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Posted 8 декабря, 13:09

Published 8 декабря, 13:09

Modified 8 декабря, 13:11

Updated 8 декабря, 13:11

Важно соблюдать некоторые правила

Жителям Новосибирска рассказали, как защититься от простуд в зимний сезон

8 декабря 2024, 13:09
Фото: Изображение Midjourney. Важно соблюдать некоторые правила
Роспотребнадзор рассказал о простых правилах сохранения крепкого здоровья в период простуд.

По мнению экспертов, не следует трогать лицо грязными руками, так как вирус может попасть в организм через слизистые оболочки. Также специалисты советуют регулярно мыть руки с мылом и использовать дезинфицирующие средства для поддержания чистоты. Также важно обрабатывать мобильный телефон антисептиками.

Здоровый сон, прогулки на свежем воздухе, занятия спортом и правильное питание помогут укрепить иммунитет и сделать организм более устойчивым к инфекциям. Продукты должны содержать достаточное количество белка, витаминов и минералов.

Длительное нахождение в помещениях с низкой влажностью может вызвать сухость в носоглотке, раздражение глаз и уменьшение работоспособности, передает телеканал «Саратов 24».

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#ОРВИ#Здоровье#Болезнь
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