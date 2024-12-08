Жителям Новосибирска рассказали, как защититься от простуд в зимний сезон

Posted 8 декабря, 13:09
Published 8 декабря, 13:09
Modified 8 декабря, 13:11
Updated 8 декабря, 13:11
По мнению экспертов, не следует трогать лицо грязными руками, так как вирус может попасть в организм через слизистые оболочки. Также специалисты советуют регулярно мыть руки с мылом и использовать дезинфицирующие средства для поддержания чистоты. Также важно обрабатывать мобильный телефон антисептиками.
Здоровый сон, прогулки на свежем воздухе, занятия спортом и правильное питание помогут укрепить иммунитет и сделать организм более устойчивым к инфекциям. Продукты должны содержать достаточное количество белка, витаминов и минералов.
Длительное нахождение в помещениях с низкой влажностью может вызвать сухость в носоглотке, раздражение глаз и уменьшение работоспособности, передает телеканал «Саратов 24».