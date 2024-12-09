Авария с пассажирским автобусом под Новосибирском: подробности ДТП

Posted 9 декабря, 07:28
Published 9 декабря, 07:28
Modified 9 декабря, 07:30
Updated 9 декабря, 07:30
По уточненным данным, из 43 человек, находившихся в салоне автобуса, который следовал из Новосибирска в райцентр Чистоозерное, различные травмы полили 11 человек. Двое на месте отказались от госпитализации, девятерых доставили в больницы Новосибирска, сообщили в региональном Минздраве. В числе пострадавших — пятилетний ребенок.
Прокуратура Новосибирского района начала проверку, по предварительным данным надзорного ведомства водитель грузовика Isuzu Elf решил развернуться прямо на трассе, и в момент выполнения маневра задел двигавшейся автобус. После чего он слетел с трассы в кювет и перевернулся.
Пресс-служба Следственного комитета сообщила, что жизни и здоровью пострадавших пассажиров ничего не угрожает. Между тем, ведомство инициировало доследственную проверку, в ходе которой предстоит выяснит, насколько действия водителя автобуса соответствовали нормам безопасности при перевозке пассажиров.
Резонансное ДТП произошло утром в понедельник, 9 декабря, недалеко от села Ярково Новосибирского района.