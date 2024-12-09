Авария с пассажирским автобусом под Новосибирском: подробности ДТП

По уточненным данным, из 43 человек, находившихся в салоне автобуса, который следовал из Новосибирска в райцентр Чистоозерное, различные травмы полили 11 человек. Двое на месте отказались от госпитализации, девятерых доставили в больницы Новосибирска, сообщили в региональном Минздраве. В числе пострадавших — пятилетний ребенок.