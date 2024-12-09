Черное небо накроет Новосибирск

Posted 9 декабря, 11:24
Published 9 декабря, 11:24
Modified 9 декабря, 11:50
Updated 9 декабря, 11:50
Погодные условия последних дней не позволяют рассеиваться вредным примесям в воздухе над городом. Поэтому в Новосибирске на сутки объявлен особый режим, также известный как режим «черного неба». Он продлится с 18.00 9 по 10 декабря.
Синоптики также предупреждают о резком похолодании. Ночью температура упадет до -30 градусов. Днем 10 декабря температура может опустится до -23 градусов. Преимущественно без осадков. Новосибирцам напомнили о необходимости быть бдительными на дорогах: возможны туманы и изморозь.
Ранее в Новосибирске произошло массовое ДТП с участием снегоуборочной техники, принесшее значительный ущерб.