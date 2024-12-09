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Posted 9 декабря, 11:24

Published 9 декабря, 11:24

Modified 9 декабря, 11:50

Updated 9 декабря, 11:50

Черное небо накроет Новосибирск

Черное небо накроет Новосибирск

9 декабря 2024, 11:24
Фото: 1MI. Черное небо накроет Новосибирск

Режим черного неба введут в Новосибирске 9 и 10 декабря

В связи с неблагоприятными погодными условиями, в Новосибирске на сутки объявлен особый режим. Об этом сообщает Западно-Сибирское УГМС.

Погодные условия последних дней не позволяют рассеиваться вредным примесям в воздухе над городом. Поэтому в Новосибирске на сутки объявлен особый режим, также известный как режим «черного неба». Он продлится с 18.00 9 по 10 декабря.

Синоптики также предупреждают о резком похолодании. Ночью температура упадет до -30 градусов. Днем 10 декабря температура может опустится до -23 градусов. Преимущественно без осадков. Новосибирцам напомнили о необходимости быть бдительными на дорогах: возможны туманы и изморозь.

Ранее в Новосибирске произошло массовое ДТП с участием снегоуборочной техники, принесшее значительный ущерб.

Режим «черного неба» продлен в Новосибирске — что на самом деле происходит в городе
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