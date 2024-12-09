Чиновники, участковые и гаишники: кто в Новосибирске чаще всего берет взятки

Более 400 уголовных дел, связанных с коррупцией, возбудили в Новосибирской области с начала 2024 года. Это более чем на 100 дел больше, чем за весь прошлый год. Как рассказал журналистам представитель прокуратуры Новосибирской области Алексей Тивяков.