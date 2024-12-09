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Posted 9 декабря, 10:18

Published 9 декабря, 10:18

Modified 9 декабря, 10:20

Updated 9 декабря, 10:20

За год количество таких преступлений заметно увеличилось

Чиновники, участковые и гаишники: кто в Новосибирске чаще всего берет взятки

9 декабря 2024, 10:18
Фото: 1MI. За год количество таких преступлений заметно увеличилось

В Новосибирске назвали топ взяточников

В Новосибирской области резко выросло количество коррупционных преступлений, сообщили в региональной прокуратуре

Более 400 уголовных дел, связанных с коррупцией, возбудили в Новосибирской области с начала 2024 года. Это более чем на 100 дел больше, чем за весь прошлый год. Как рассказал журналистам представитель прокуратуры Новосибирской области Алексей Тивяков.

В надзорном ведомстве назвали структуры, где работало большинство подозреваемых во взятках. На этой основе составлен определенный топ. Это муниципальные органы различных уровней и структуры полиции. Тивяков обошелся без упоминания конкретных фамилий, но отметил, например, дело участкового, которого подозревают в получении взяток на 500 тысяч рублей и руководителя регистрационного отделения ГАИ, который незаконно получил 900 тысяч рублей.

Еще любопытнее статистика, связанная с конфискацией имущества и сбережений, происхождение которых сотрудник силовых структур или госслужащий не может обосновать.

«Главная цель — показать бессмысленность любого коррупционного поведения», — заявил Алексей Тивяков.

Так, 8 млн рублей было изъято со счета еще одного участкового полиции. А неназванный сотрудник ГАИ вместе с женой накопили на счетах 50 млн рублей, поступление которых никак не задокументировано, кроме того, сейчас суд рассматривает вопрос об аресте имущества дорожного инспектора на общую сумму 30 млн рублей.

А в громком деле главы Корпорации развития Новосибирской области Алексея Зырянова общий размер взяток вырос до 15 млн рублей, и это, считает, Алексей Тивяков, не окончательная сумма.

Взятки и вымогательство: за что в Новосибирске задерживали борцов с коррупцией
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#Новосибирск#Новосибирская область#Уголовное дело#Прокуратура#Взятки#Коррупция
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