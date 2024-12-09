График выходных и рабочих дней в Новый год: как отдыхаем в декабре–январе

Posted 9 декабря, 03:35
Published 9 декабря, 03:35
Modified 9 декабря, 03:48
Updated 9 декабря, 03:48
Ниже рассказываем, как будут организованы выходные, что нужно учесть при планировании отпуска и какие особенности стоит иметь в виду.
Новогодние каникулы начнутся в воскресенье, 29 декабря 2024 года, и продлятся до среды, 8 января 2025 года, включительно.
Дополнительные выходные и перенесённые дни также сыграют свою роль в продлении праздников. Например, выходной с субботы, 28 декабря, был перенесён на понедельник, 30 декабря, обеспечивая плавный переход к каникулам.
Перенос выходных является привычной практикой в России. В связи с новогодними каникулами важно, что выходной день с воскресенья, 7 января 2024 года, переносится на вторник, 31 декабря, а на понедельник, 30 декабря, переносится выходной с субботы, 28 декабря.
Всего в 2024 году было три переноса:
Последняя рабочая неделя в 2024 году будет длинной, шестидневной.
На первый взгляд может показаться, что отпуск сразу после новогодних праздников — это прекрасная идея. Однако экономический расчёт показывает, что этот месяц один из самых «дорогих» для отпуска из-за низкого количества рабочих дней.
Если зарплата составляет 80 000 рублей в месяц, то:
Итог: работать в январе выгоднее, а брать отпуск — предпочтительнее в июле или октябре.