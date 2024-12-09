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Posted 9 декабря, 03:35

Published 9 декабря, 03:35

Modified 9 декабря, 03:48

Updated 9 декабря, 03:48

Выбор новогодних украшений

График выходных и рабочих дней в Новый год: как отдыхаем в декабре–январе

9 декабря 2024, 03:35
Фото: 1MI. Выбор новогодних украшений

В Новосибирске опубликовали даты новогодних каникул

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Жители Новосибирска и всей России с нетерпением ждут предстоящие новогодние каникулы. В этот раз праздничный отдых станет чуть длиннее, подарив россиянам возможность насладиться 11-дневными каникулами.

Ниже рассказываем, как будут организованы выходные, что нужно учесть при планировании отпуска и какие особенности стоит иметь в виду.

График новогодних праздников

Новогодние каникулы начнутся в воскресенье, 29 декабря 2024 года, и продлятся до среды, 8 января 2025 года, включительно.

  • Последняя рабочая неделя 2024 года: станет шестидневной. Суббота, 28 декабря, будет рабочим днём.
  • Первая рабочая неделя 2025 года: ультракороткая — всего два дня: четверг, 9 января, и пятница, 10 января.

Дополнительные выходные и перенесённые дни также сыграют свою роль в продлении праздников. Например, выходной с субботы, 28 декабря, был перенесён на понедельник, 30 декабря, обеспечивая плавный переход к каникулам.

График январских выходныхГрафик январских выходных
График январских выходных. Фото: atas.info

Переносы выходных дней

Перенос выходных является привычной практикой в России. В связи с новогодними каникулами важно, что выходной день с воскресенья, 7 января 2024 года, переносится на вторник, 31 декабря, а на понедельник, 30 декабря, переносится выходной с субботы, 28 декабря.

Всего в 2024 году было три переноса:

  • с субботы 6 января на пятницу 10 мая;
  • с субботы 27 апреля на понедельник 29 апреля;
  • с субботы 2 ноября на вторник 30 апреля.

Последняя рабочая неделя в 2024 году будет длинной, шестидневной.

Производственный календарь 2025Производственный календарь 2025
Производственный календарь 2025. Фото: atas.info

Особенности работы в праздничные дни

  • Сменные сотрудники: работают по привычному графику, но смены с 1 по 8 января оплачиваются в двойном размере или компенсируются отгулами.
  • Работа по графику «пятидневка»: выход на работу возможен только с письменного согласия работника, при этом оплата производится в двойном размере или предоставляется дополнительный выходной.
  • Кого нельзя вызвать на работу: беременных женщин, несовершеннолетних и некоторых других категорий сотрудников.

Стоит ли брать отпуск в январе?

На первый взгляд может показаться, что отпуск сразу после новогодних праздников — это прекрасная идея. Однако экономический расчёт показывает, что этот месяц один из самых «дорогих» для отпуска из-за низкого количества рабочих дней.

Пример расчёта:

Если зарплата составляет 80 000 рублей в месяц, то:

  • В январе стоимость одного рабочего дня выше — 4 705,88 ₽, а в июле — 3 478,26 ₽.
  • Отпускные рассчитываются по среднедневному заработку, который остаётся одинаковым для всех месяцев.

Итог: работать в январе выгоднее, а брать отпуск — предпочтительнее в июле или октябре.

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