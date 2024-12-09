Губернатор Травников высказался о решении мэрии Новосибирска судиться с СГК

Posted 9 декабря, 08:56
Published 9 декабря, 08:56
Modified 9 декабря, 09:21
Updated 9 декабря, 09:21
В понедельник, 9 декабря, в ходе оперативного совещания в региональном правительстве, губернатор Андрей Травников заявил, что мэрия Новосибирска действует правильно, подав в суд на «Новосибирскую теплосетевую компанию», «дочку» СГК. По словам главы региона, он впервые видит четкий план действий по понуждению энергетиков к выполнению обязательств в рамках концессионного соглашения по обслуживанию муниципальных теплотрасс.
Травников отметил, что ужесточения контроля над действиями концессионера он три года безрезультатно пытался добиться от горсовета и команды предыдущего мэра.
Муниципалитет подал иск к энергокомпании в связи со срывом ремонта теплосетей. По данным мэрии, вместо оговоренных соглашением 1,5 млрд рублей, в 2023 году объем инвестпрограммы составил всего 680 миллионов.
В СГК, в свою очередь, отмечают, что свою недоработку признали, все отставание по ремонту прошлого года ликвидировали в 2024 году. И штраф за невыполнение условий соглашения уже уплачен.