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Posted 9 декабря, 08:56

Published 9 декабря, 08:56

Modified 9 декабря, 09:21

Updated 9 декабря, 09:21

Энергетики в прошлом году сорвали программу замены старых труб

Губернатор Травников высказался о решении мэрии Новосибирска судиться с СГК

9 декабря 2024, 08:56
Фото: atas.info. Энергетики в прошлом году сорвали программу замены старых труб
По словам главы региона, таких действий он ждал от предыдущего мэра в течение трех лет.

В понедельник, 9 декабря, в ходе оперативного совещания в региональном правительстве, губернатор Андрей Травников заявил, что мэрия Новосибирска действует правильно, подав в суд на «Новосибирскую теплосетевую компанию», «дочку» СГК. По словам главы региона, он впервые видит четкий план действий по понуждению энергетиков к выполнению обязательств в рамках концессионного соглашения по обслуживанию муниципальных теплотрасс.

Травников отметил, что ужесточения контроля над действиями концессионера он три года безрезультатно пытался добиться от горсовета и команды предыдущего мэра.

Муниципалитет подал иск к энергокомпании в связи со срывом ремонта теплосетей. По данным мэрии, вместо оговоренных соглашением 1,5 млрд рублей, в 2023 году объем инвестпрограммы составил всего 680 миллионов.

В СГК, в свою очередь, отмечают, что свою недоработку признали, все отставание по ремонту прошлого года ликвидировали в 2024 году. И штраф за невыполнение условий соглашения уже уплачен.

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#Новосибирск#Мэрия#Андрей Травников#Иск#Энергетика#СГК
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