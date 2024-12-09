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Posted 9 декабря, 04:36

Published 9 декабря, 04:36

Modified 9 декабря, 04:38

Updated 9 декабря, 04:38

Работа за компьютером

Каких специалистов оторвут с руками — топ самых востребованных вакансий

9 декабря 2024, 04:36
Фото: 1MI. Работа за компьютером

В Новосибирской области называли самые востребованные в ноябре вакансии

В ноябре 2024 года рынок труда в Новосибирской области переживает сложные времена. Аналитики онлайн-ресурса HeadHunter заявили о «кадровом голоде» — в регионе открыто около 36 тысяч вакансий, что свидетельствует о нехватке квалифицированных специалистов.

Согласно статистике, каждая пятая вакансия в Новосибирской области относится к категории «Рабочий персонал» — 23% всех предложений о работе. На втором месте находятся специалисты по продажам и обслуживанию клиентов (20%). Также значительный спрос отмечен в следующих секторах:

  • Производство и сервисное обслуживание — 16%.
  • Транспорт и логистика — 16%.
  • Строительство и недвижимость — 14%.
  • Домашний и обслуживающий персонал — 12%.
  • Розничная торговля — 10%.
Самые востребованные специалистыСамые востребованные специалисты
Самые востребованные специалисты. Фото: HeadHunter

Меньший, но стабильный спрос сохраняется на административных работников, IT-специалистов, а также представителей медицины и фармацевтики — на них приходится около 6% вакансий. По сравнению с ноябрем 2023 года наибольший рост числа вакансий зафиксирован в следующих направлениях:

  • Страхование: +74%.
  • Административный персонал: +14%.
  • Домашний и обслуживающий персонал: +13%.
  • Туризм и гостиничное дело: +13%.
  • Менеджмент среднего и высшего звена: +9%.

Несмотря на общий рост числа вакансий, в некоторых сферах спрос упал: HR (-27%), закупки (-14%), сельское хозяйство (-13%), маркетинг, реклама, PR (-12%), информационные технологии (-11%), наука и образование (-10%).

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#Алина Гурицкая#Экономика#Новосибирская область#Вакансии#Производство#Рынок труда#Кадровый кризис#Специалисты
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