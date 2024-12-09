Каких специалистов оторвут с руками — топ самых востребованных вакансий

Меньший, но стабильный спрос сохраняется на административных работников, IT-специалистов, а также представителей медицины и фармацевтики — на них приходится около 6% вакансий. По сравнению с ноябрем 2023 года наибольший рост числа вакансий зафиксирован в следующих направлениях: