Каких специалистов оторвут с руками — топ самых востребованных вакансий

Posted 9 декабря, 04:36
Published 9 декабря, 04:36
Modified 9 декабря, 04:38
Updated 9 декабря, 04:38
Согласно статистике, каждая пятая вакансия в Новосибирской области относится к категории «Рабочий персонал» — 23% всех предложений о работе. На втором месте находятся специалисты по продажам и обслуживанию клиентов (20%). Также значительный спрос отмечен в следующих секторах:
Меньший, но стабильный спрос сохраняется на административных работников, IT-специалистов, а также представителей медицины и фармацевтики — на них приходится около 6% вакансий. По сравнению с ноябрем 2023 года наибольший рост числа вакансий зафиксирован в следующих направлениях:
Несмотря на общий рост числа вакансий, в некоторых сферах спрос упал: HR (-27%), закупки (-14%), сельское хозяйство (-13%), маркетинг, реклама, PR (-12%), информационные технологии (-11%), наука и образование (-10%).