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Posted 9 декабря, 12:41

Published 9 декабря, 12:41

Modified 9 декабря, 13:18

Updated 9 декабря, 13:18

Колдун из Новосибирска вышел в финал шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Колдун из Новосибирска вышел в финал шоу «Экстрасенсы. Реванш»

9 декабря 2024, 12:41
Фото: 1MI.
Медиум из Новосибирска заявил о твердом намерении победить в «Битве сильнейших» (16+).

В последнем выпуске проекта «Экстрасенсы. Реванш» на ТНТ (16+) Тимофей Руденко вступил в борьбу за звание сильнейшего мага с мистиком звука Юлием Котовым и приворотной ведьмой Ольгой Якубович.

Новосибирский медиум заявил о намерении взять главный приз в «Реванше» и в следующей «Битве сильнейших».

«Уже есть место на полке под трофей, надо бороться, побеждать», — заявил Руденко.

В последнем выпуске участникам было предложено дополнительное задание, так как по итогам основных испытаний количество баллов оказалось равным. Участников попросили найти скрытый предмет. Тимофей и Ольга смогли выполнить задание. Юлий Котов покидает проект.

Напомним, победитель проекта «Экстрасенсы. Реванш» получит место среди экстрасенсов в шоу «Битва сильнейших».

Ранее актер из Новосибирска сыграл роль в новогодней комедии «Совсем ошалели». А также своего Леонардо Ди Каприо нашли в Сибири.

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