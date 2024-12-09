Колдун из Новосибирска вышел в финал шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Posted 9 декабря, 12:41
Published 9 декабря, 12:41
Modified 9 декабря, 13:18
Updated 9 декабря, 13:18
В последнем выпуске проекта «Экстрасенсы. Реванш» на ТНТ (16+) Тимофей Руденко вступил в борьбу за звание сильнейшего мага с мистиком звука Юлием Котовым и приворотной ведьмой Ольгой Якубович.
Новосибирский медиум заявил о намерении взять главный приз в «Реванше» и в следующей «Битве сильнейших».
«Уже есть место на полке под трофей, надо бороться, побеждать», — заявил Руденко.
В последнем выпуске участникам было предложено дополнительное задание, так как по итогам основных испытаний количество баллов оказалось равным. Участников попросили найти скрытый предмет. Тимофей и Ольга смогли выполнить задание. Юлий Котов покидает проект.
Напомним, победитель проекта «Экстрасенсы. Реванш» получит место среди экстрасенсов в шоу «Битва сильнейших».
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