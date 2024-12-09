Междугородный автобус попал в жесткое ДТП под Новосибирском: есть пострадавшие

Posted 9 декабря, 05:08
Published 9 декабря, 05:08
Modified 9 декабря, 05:11
Updated 9 декабря, 05:11
По данным ГУ МВД России по Новосибирской области, водитель грузового автомобиля Isuzu Elf, выполняя разворот, столкнулся с рейсовым автобусом, который двигался по маршруту «Новосибирск — Чистоозерное». В результате удара автобус съехал в кювет и перевернулся на бок.
В момент происшествия в автобусе находились 43 пассажира. На место оперативно прибыли сотрудники ГИБДД, бригада скорой помощи и другие службы. Лобовое стекло автобуса было выбито, кузов получил значительные повреждения.
По предварительным данным, девять пассажиров обратились за медицинской помощью. Тяжесть их травм уточняется.
Сотрудники полиции начали проверку всех обстоятельств происшествия. Водитель грузового автомобиля может быть привлечен к ответственности за нарушение правил дорожного движения.