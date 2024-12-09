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Posted 9 декабря, 05:08

Published 9 декабря, 05:08

Modified 9 декабря, 05:11

Updated 9 декабря, 05:11

Автбус в кювете

Междугородный автобус попал в жесткое ДТП под Новосибирском: есть пострадавшие

9 декабря 2024, 05:08
Фото: telegram-канал «Экстренный Новосибирск». Автбус в кювете

В Новосибирской области пассажирский автобус попал в ДТП на трассе

9 декабря на Ордынском шоссе в Новосибирской области произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля. Инцидент случился недалеко от села Ярково.

По данным ГУ МВД России по Новосибирской области, водитель грузового автомобиля Isuzu Elf, выполняя разворот, столкнулся с рейсовым автобусом, который двигался по маршруту «Новосибирск — Чистоозерное». В результате удара автобус съехал в кювет и перевернулся на бок.

Место ДТПМесто ДТП
Место ДТП. Фото: telegram-канал «Экстренный Новосибирск»

В момент происшествия в автобусе находились 43 пассажира. На место оперативно прибыли сотрудники ГИБДД, бригада скорой помощи и другие службы. Лобовое стекло автобуса было выбито, кузов получил значительные повреждения.

По предварительным данным, девять пассажиров обратились за медицинской помощью. Тяжесть их травм уточняется.

Сотрудники полиции начали проверку всех обстоятельств происшествия. Водитель грузового автомобиля может быть привлечен к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Происшествия#Новосибирская область#ДТП#Авария#Трасса
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