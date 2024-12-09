Междугородный автобус попал в жесткое ДТП под Новосибирском: есть пострадавшие

По данным ГУ МВД России по Новосибирской области, водитель грузового автомобиля Isuzu Elf, выполняя разворот, столкнулся с рейсовым автобусом, который двигался по маршруту «Новосибирск — Чистоозерное». В результате удара автобус съехал в кювет и перевернулся на бок.