На Новосибирскую область обрушились 30-градусные морозы

Posted 9 декабря, 02:47
Published 9 декабря, 02:47
Modified 9 декабря, 02:49
Updated 9 декабря, 02:49
Как предупредили в гидрометцентре, морозы прошли и все еще ожидаются в регионе 9 декабря. Холоднее всего было в Кыштовке, где за окном показывало -28,9 градусов, а в Северном районе похолодало до -27,3.
Чуть теплее было в Усть-Тарке — -25,5. Морозов не было в Барабинском, Убинском и Каргате: там температура варьировалась в пределах -16, -14.
По данным «Яндекс. Погоды», в ночь с 9 на 10 декабря похолодает до -19. Осадков не ожидается. Теплее будет 11 декабря, когда столбик термометра покажет -11.
Сайт gismeteo показывает, что ближе к вечеру 9 числа похолодает до -18. Морозы спадут 11 декабря.