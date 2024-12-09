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Posted 9 декабря, 02:47

Published 9 декабря, 02:47

Modified 9 декабря, 02:49

Updated 9 декабря, 02:49

Мороз ожидается в регионе

На Новосибирскую область обрушились 30-градусные морозы

9 декабря 2024, 02:47
Фото: atas.info. Мороз ожидается в регионе
В Новосибирской области ожидаются морозы, о чем сообщают синоптики.

Как предупредили в гидрометцентре, морозы прошли и все еще ожидаются в регионе 9 декабря. Холоднее всего было в Кыштовке, где за окном показывало -28,9 градусов, а в Северном районе похолодало до -27,3.

Чуть теплее было в Усть-Тарке — -25,5. Морозов не было в Барабинском, Убинском и Каргате: там температура варьировалась в пределах -16, -14.

По данным «Яндекс. Погоды», в ночь с 9 на 10 декабря похолодает до -19. Осадков не ожидается. Теплее будет 11 декабря, когда столбик термометра покажет -11.

Сайт gismeteo показывает, что ближе к вечеру 9 числа похолодает до -18. Морозы спадут 11 декабря.

Морозы нагрянут в Новосибирскую область — когда ждать похолодание
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