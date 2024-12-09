НГУ вошел в топ-10 вузов России для иностранных студентов

Posted 9 декабря, 05:38
Published 9 декабря, 05:38
Modified 9 декабря, 05:40
Updated 9 декабря, 05:40
В этот раз в рейтинг вошли учебные заведения из 8 536 стран, а также был добавлен ряд новых государств, что существенно расширило географию участников и повысило уровень конкуренции. Среди вузов Сибири в первую тысячу вошли и другие учебные заведения региона, такие как Томский государственный университет, занявший 688-е место, и Томский политехнический университет, расположившийся на 836-й строчке. На мировом уровне НГУ находится на 641-й позиции.
Рейтинг составляется по нескольким ключевым критериям. В их числе — признание в научной среде, возможности для высококачественного образования, наличие условий для исследовательской деятельности, количество иностранных студентов и их динамика.
По сравнению с прошлогодним результатом, НГУ улучшил свои позиции, повысившись на два места. В списке оказались только ведущие университеты Москвы.