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Posted 9 декабря, 05:38

Published 9 декабря, 05:38

Modified 9 декабря, 05:40

Updated 9 декабря, 05:40

Главый корпус НГУ

НГУ вошел в топ-10 вузов России для иностранных студентов

9 декабря 2024, 05:38
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Главый корпус НГУ
Новосибирский государственный университет (НГУ) занял восьмое место среди российских вузов в международном рейтинге Study Abroad Aide 2025, который оценивает университеты по привлекательности для иностранных студентов.

В этот раз в рейтинг вошли учебные заведения из 8 536 стран, а также был добавлен ряд новых государств, что существенно расширило географию участников и повысило уровень конкуренции. Среди вузов Сибири в первую тысячу вошли и другие учебные заведения региона, такие как Томский государственный университет, занявший 688-е место, и Томский политехнический университет, расположившийся на 836-й строчке. На мировом уровне НГУ находится на 641-й позиции.

Рейтинг составляется по нескольким ключевым критериям. В их числе — признание в научной среде, возможности для высококачественного образования, наличие условий для исследовательской деятельности, количество иностранных студентов и их динамика.

По сравнению с прошлогодним результатом, НГУ улучшил свои позиции, повысившись на два места. В списке оказались только ведущие университеты Москвы.

Новосибирский государственный университет попал в ТОП вузов БРИКС
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#Алина Гурицкая#Образование#Рейтинг#Сибирь#Иностранные студенты#Университеты#Международное сотрудничество
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