НГУ вошел в топ-10 вузов России для иностранных студентов

В этот раз в рейтинг вошли учебные заведения из 8 536 стран, а также был добавлен ряд новых государств, что существенно расширило географию участников и повысило уровень конкуренции. Среди вузов Сибири в первую тысячу вошли и другие учебные заведения региона, такие как Томский государственный университет, занявший 688-е место, и Томский политехнический университет, расположившийся на 836-й строчке. На мировом уровне НГУ находится на 641-й позиции.