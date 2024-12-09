Новосибирцы перед Новым годом стали чаще обращаться к декораторам

Posted 9 декабря, 12:21
Published 9 декабря, 12:21
Modified 9 декабря, 12:23
Updated 9 декабря, 12:23
По данным аналитиков Авито Услуг, спрос на услуги по установке новогоднего декора за год (с ноября 2023 по ноябрь 2024) вырос в городе на 46%. Хотя по абсолютным показателям спроса лидируют Москва, Санкт-Петербург и Краснодар, Новосибирск уверенно занимает место в пятерке городов, где новогодний декор стал важной частью подготовки к празднику.
Владельцы частных домов и предприниматели все чаще обращаются за помощью к профессионалам, так как они не только помогают с установкой украшений, но и создают уникальные концепции, включая гирлянды, световые фигуры и искусственный иней. Такая услуга особенно востребована в офисах, торговых центрах и кафе, стремящихся привлечь клиентов праздничным антуражем.
Для тех, кто предпочитает сам разрабатывать праздничные идеи, популярной опцией стала аренда новогодних украшений. По данным Авито Услуг, в Новосибирске за год спрос на эту услугу вырос в несколько раз. Жители города могут взять напрокат искусственные елки, декоративные фигурки и другие элементы, что позволяет разнообразить оформление каждый год, не тратя деньги на покупку.