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Posted 9 декабря, 12:21

Published 9 декабря, 12:21

Modified 9 декабря, 12:23

Updated 9 декабря, 12:23

Новогодняя иллюминация

Новосибирцы перед Новым годом стали чаще обращаться к декораторам

9 декабря 2024, 12:21
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Новогодняя иллюминация
Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
В 2024 году среди жителей Новосибирска резко увеличился интерес к услугам оформителей.

По данным аналитиков Авито Услуг, спрос на услуги по установке новогоднего декора за год (с ноября 2023 по ноябрь 2024) вырос в городе на 46%. Хотя по абсолютным показателям спроса лидируют Москва, Санкт-Петербург и Краснодар, Новосибирск уверенно занимает место в пятерке городов, где новогодний декор стал важной частью подготовки к празднику.

Владельцы частных домов и предприниматели все чаще обращаются за помощью к профессионалам, так как они не только помогают с установкой украшений, но и создают уникальные концепции, включая гирлянды, световые фигуры и искусственный иней. Такая услуга особенно востребована в офисах, торговых центрах и кафе, стремящихся привлечь клиентов праздничным антуражем.

Для тех, кто предпочитает сам разрабатывать праздничные идеи, популярной опцией стала аренда новогодних украшений. По данным Авито Услуг, в Новосибирске за год спрос на эту услугу вырос в несколько раз. Жители города могут взять напрокат искусственные елки, декоративные фигурки и другие элементы, что позволяет разнообразить оформление каждый год, не тратя деньги на покупку.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Гирлянды#Украшения#Праздничное оформление#Новый год в Новосибирске 2025#Декораторы
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