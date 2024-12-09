Новосибирцы перед Новым годом стали чаще обращаться к декораторам

Для тех, кто предпочитает сам разрабатывать праздничные идеи, популярной опцией стала аренда новогодних украшений. По данным Авито Услуг, в Новосибирске за год спрос на эту услугу вырос в несколько раз. Жители города могут взять напрокат искусственные елки, декоративные фигурки и другие элементы, что позволяет разнообразить оформление каждый год, не тратя деньги на покупку.