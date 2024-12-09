Обвиняемый в мошенничестве новосибирский депутат встретит Новый год в СИЗО

14 ноября 2024 года в одном из магазинов города Оби депутат получил от знакомого 3 миллиона рублей — первую часть предполагаемого вознаграждения. Сразу после этого он был задержан сотрудниками полиции. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».