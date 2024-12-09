Обвиняемый в мошенничестве новосибирский депутат встретит Новый год в СИЗО

Posted 9 декабря, 03:12
Published 9 декабря, 03:12
Modified 9 декабря, 03:14
Updated 9 декабря, 03:14
Адвокат Дарвина подал апелляционную жалобу, заявив о несогласии с решением суда первой инстанции. Защита настаивала на избрании более мягкой меры пресечения, такой как домашний арест, утверждая, что Дарвин не представляет опасности для общества. Однако областной суд оставил постановление первой инстанции в силе.
Согласно материалам дела, Андрей Дарвин, используя свое положение, пообещал знакомому содействие в прекращении уголовного дела, смягчении меры пресечения и минимизации возможного наказания. Он утверждал, что имеет связи в правоохранительных органах и сможет повлиять на ход расследования. Однако, как выяснили следователи, Дарвин не имел реальных возможностей выполнить эти обещания.
14 ноября 2024 года в одном из магазинов города Оби депутат получил от знакомого 3 миллиона рублей — первую часть предполагаемого вознаграждения. Сразу после этого он был задержан сотрудниками полиции. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».
16 ноября Железнодорожный районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следствия и избрал для Дарвина меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 января 2025 года.