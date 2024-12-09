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Posted 9 декабря, 10:21

Published 9 декабря, 10:21

Modified 9 декабря, 10:23

Updated 9 декабря, 10:23

Новогодняя иллюминация

Праздник в избушке и мини-аквапарке: как отметить Новый год в коттеджах Новосибирска

9 декабря 2024, 10:21
Фото: 1MI. Новогодняя иллюминация

Жителям Новосибирска предлагают отмечать Новый год в коттедже

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Аренда коттеджа — это отличный вариант для встречи 2025 года, но спрос уже на пике, и свободных домов становится все меньше. Разобрали, сколько сейчас стоит снять жилье на Новый год.

Жителям Новосибирска предлагают отметить начало нового года в коттедже. В среднем, аренда на два дня (31 декабря — 2 января) в областном центре обойдётся в 50 000–100 000 рублей. Цены варьируются в зависимости от местоположения, площади и удобств. Мы подобрали 10 вариантов, чтобы вы могли найти идеальное место для своей компании.

Коттедж на Бердском шоссе с панорамными окнами

Для тех, кто ищет уединение и комфорт вдали от городской суеты, этот маленький дом с панорамными окнами станет идеальным выбором. На площади в 50 м² поместится небольшая компания, а на территории есть всё для душевного отдыха: баня, мангальная зона и живописные виды. До центра города всего 30 минут, а до пляжа «Звезда» — 5 минут. Однако есть и минусы — коттедж не предусмотрен для больших шумных компаний.

«Дополнительные гости (свыше 2 человек) оплачивают по 1000 рублей за персону. В качестве животных допускаются только неагрессивные породы, не метящие помещения, 1000 рублей. Ограничения по шуму действуют как в дневное, так и в вечернее время», — говорит собственник.
Коттедж на Бердском шоссеКоттедж на Бердском шоссе
Коттедж на Бердском шоссе. Фото: Авито

Стоимость: 35 000 рублей за сутки в Новый год, 15 000 рублей за сутки с 1 по 10 января.

Дом в Кудряшовском бору с баней

Этот компактный коттедж идеально подойдёт для небольшой компании. На 36 м² разместились две спальни и гостиная-кухня с тёплым полом. Особое удовольствие доставит баня, которая уже включена в стоимость аренды. Расположен дом в живописной местности. Из минусов — удалённость от Новосибирска. Общественный транспорт к этому месту не ходит, поэтому подойдёт только для компаний с автомобилем.

Коттедж в Кудряшовском боруКоттедж в Кудряшовском бору
Коттедж в Кудряшовском бору. Фото: Авито

Стоимость: 30 000 рублей за сутки в Новый год, 20 000 рублей за сутки с 1 января.

«Избушка» в лесу недалеко от метро

Если вы мечтаете о новогодней сказке в лесу, обратите внимание на этот домик в поселке Юный Ленинец. Всего 15 минут от площади Маркса, и вы окажетесь в окружении природы. Дом оборудован всем необходимым: кедровая сауна, камин, уютная веранда и зона для костра. Отличный выбор для семейного отдыха. Также не подходит для больших компаний.

Коттедж в поселке Юный ЛенинецКоттедж в поселке Юный Ленинец
Коттедж в поселке Юный Ленинец. Фото: Авито

Стоимость: от 30 000 рублей за двоих в Новый год и 1 января. Дополнительные гости — 2 000 рублей за человека.

Роскошный коттедж с бассейном и банкетным залом

Трёхэтажный коттедж в Октябрьском районе предлагает шикарные условия: тёплый бассейн, сауна, джакузи, бильярд, камин и просторный банкетный зал до 45 человек. Здесь можно устроить настоящую новогоднюю вечеринку с большим размахом.

Коттедж в Октябрьском районеКоттедж в Октябрьском районе
Коттедж в Октябрьском районе. Фото: Авито

Стоимость: 200 000 рублей за сутки в Новый год, 35 000 рублей за сутки с 15 по 30 декабря, 40 000 рублей за сутки со 2 по 8 января.

Дом в стиле «Прованс» у озера

Этот коттедж словно создан для тех, кто ценит элегантность и уют. На закрытой территории есть качели и мангальная зона, а внутри — современный интерьер, тёплый пол и зона для детей с игровой приставкой Xbox. Это место прекрасно подойдёт для семейного отдыха или встречи с друзьями. Но есть и свои минусы.

«Только для семейного отдыха. Для нешумных посиделок. Коттедж находится в коттеджном поселке, и мы не разрешаем устраивать шумные вечеринки с громкой музыкой на улице. Вы можете послушать любимые треки в доме, а на улице насладиться дружеским общением. Мы сдаем дом в аренду гостям старше 25 лет. У нас нельзя запускать салюты и фейерверки во избежание создания пожароопасной обстановки», — рассказал владелец.
Коттедж в ПашиноКоттедж в Пашино
Коттедж в Пашино. Фото: Авито

Стоимость: 118 000 рублей за сутки в Новый год.

Дом с бильярдом в черте города

Для больших компаний до 30 человек подойдёт двухэтажный коттедж с банкетным залом, 4 спальнями и большой мангальной зоной. На территории есть сауна и бассейн, что делает этот вариант особенно привлекательным для тех, кто любит сочетать активный отдых с расслаблением и при этом не хочет тратить время на поездку за город.

Коттедж в Дзержинском районеКоттедж в Дзержинском районе
Коттедж в Дзержинском районе. Фото: Авито

Стоимость: 120 000 рублей за сутки в Новый год.

Ретрит-центр для духовных практик

Если вы планируете провести Новый год в формате ретрита или мастер-классов, обратите внимание на этот центр в Мошковском районе. Здесь просторный зал для практик и уютные комнаты для проживания до 26 человек.

«Центp расположен в концептуальном загородном велнес посёлке Мира Деревня в 25 км от Новосибирска, в месте, где царит дух здорового образа жизни, семейных ценностей и созидания!» — пояснил владелец.
Коттедж в Мошковском районеКоттедж в Мошковском районе
Коттедж в Мошковском районе. Фото: Авито

Стоимость: 70 000 рублей за сутки в Новый год.

Замок с печью на Мочищенском шоссе

Этот трёхэтажный дом площадью 540 м² подойдёт для масштабных торжеств или корпоративных мероприятий. В распоряжении гостей мангальная зона, сауна, бассейн, банкетный зал и просторные спальни — все это уже включено в стоимость. Здесь может удивить настоящая каменная печь. Не доступно для компаний младше 25 лет.

Коттедж на Мочищенском шоссеКоттедж на Мочищенском шоссе
Коттедж на Мочищенском шоссе. Фото: Авито

Стоимость: 120 000 рублей в Новый год.

Коттедж с аэрохоккеем и мини-аквапарком

Расположенный в Дзержинском районе, этот дом на 250 м² сочетает уют и развлечения. Тёплый бассейн с горкой, баня на дровах, аэрохоккей и караоке создадут праздничное настроение для компании до 20 человек. Подойдёт как семьям с детьми, так и группе друзей. Безусловный плюс — расположение недалеко от центра города.

Коттедж в Дзержинском районеКоттедж в Дзержинском районе
Коттедж в Дзержинском районе. Фото: Авито

Стоимость: 55 000 рублей за сутки в Новый год.

Советы по выбору коттеджа

Выбирая коттедж, обратите внимание на ограничения: некоторые дома не допускают шумных вечеринок или размещения с животными. Также уточните, входит ли в стоимость аренды использование сауны или бассейна.

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