Праздник в избушке и мини-аквапарке: как отметить Новый год в коттеджах Новосибирска

Для тех, кто ищет уединение и комфорт вдали от городской суеты, этот маленький дом с панорамными окнами станет идеальным выбором. На площади в 50 м² поместится небольшая компания, а на территории есть всё для душевного отдыха: баня, мангальная зона и живописные виды. До центра города всего 30 минут, а до пляжа «Звезда» — 5 минут. Однако есть и минусы — коттедж не предусмотрен для больших шумных компаний.