Пьяный новосибирский депутат на «Мерседесе» угодил в ДТП после семейного скандала

Posted 9 декабря, 11:10
Published 9 декабря, 11:10
Modified 9 декабря, 11:12
Updated 9 декабря, 11:12
Депутат горсовета Искитима Новосибирской области Виталий Пустотин, избранный от КПРФ, оказался в центре резонансного инцидента. 9 декабря он попал в аварию в Бердске, врезавшись на своём Mercedes-Benz GLS 400 в автовышку. Никто не пострадал, но дальнейшие обстоятельства привлекли внимание общественности и полиции.
Сотрудники ГИБДД установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови. В отношении Пустотина составлен административный протокол по статье 12.8 КоАП, предусматривающей ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения.
Перед ДТП Пустотин якобы устроил конфликт с супругой, который перерос в рукоприкладство, сообщает «Экстренный НСК». Женщина вызвала полицию, а депутат, пытаясь скрыться от правоохранителей, сел за руль. Не справившись с управлением, он совершил столкновение на улице Ленина в Бердске.
Виталий Пустотин, индивидуальный предприниматель, занимается продажей автомобилей и запчастей. В 2021 году он победил на выборах по округу №11, обойдя кандидата от «Единой России». Его биография насчитывает четыре судимости, в том числе за угрозу убийством, причинение вреда здоровью и неуплату алиментов. Все судимости были погашены к моменту выборов. Пустотин также является председателем комиссии по безопасности дорожного движения.