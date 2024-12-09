Пьяный новосибирский депутат на «Мерседесе» угодил в ДТП после семейного скандала

Виталий Пустотин, индивидуальный предприниматель, занимается продажей автомобилей и запчастей. В 2021 году он победил на выборах по округу №11, обойдя кандидата от «Единой России». Его биография насчитывает четыре судимости, в том числе за угрозу убийством, причинение вреда здоровью и неуплату алиментов. Все судимости были погашены к моменту выборов. Пустотин также является председателем комиссии по безопасности дорожного движения.