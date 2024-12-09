РЭО: Мусоросортировочный комплекс в Тыве появится уже в 2026 году

Мусоросортировочный комплекс будет находиться в районе пгт Каа-Хем. Проектируемая мощность по сортировке (обработке) составит 70 тысяч тонн в год, утилизации — 31,5 тысячи тонн в год, а захоронения — 70 тысяч тонн в год. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в 2026 году. Проектно-сметная документация уже готова, и в начале 2025 года планируется получить заключение государственной экспертизы.