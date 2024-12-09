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Posted 9 декабря, 19:19

Published 9 декабря, 19:19

Modified 9 декабря, 19:19

Updated 9 декабря, 19:19

РЭО: Мусоросортировочный комплекс в Тыве появится уже в 2026 году

РЭО: Мусоросортировочный комплекс в Тыве появится уже в 2026 году

9 декабря 2024, 19:19
Фото: 1MI.
В Кызылском районе Республики Тыва до 2026 года будет построен современный мусоросортировочный комплекс. Его мощность составит 70 тысяч тонн в год. Обсуждение проекта прошло между генеральным директором РЭО Денисом Буцаевым и главой региона Владиславом Ховалыгом.

Как указал Денис Буцаев, данный проект имеет большое значение для республики, ему приятно видеть, что регион проявляет интерес к совершенствованию системы обращения с отходами. Он также отметил, что подготовка к возведению мусоросортировочного комплекса свидетельствует об активной фазе исполнения дорожной карты по развитию инфраструктуры. Как пишет prmira.ru, поскольку проект требует существенных инвестиционных ресурсов, РЭО готов предоставить субсидию до 95% от его общей стоимости.

Мусоросортировочный комплекс будет находиться в районе пгт Каа-Хем. Проектируемая мощность по сортировке (обработке) составит 70 тысяч тонн в год, утилизации — 31,5 тысячи тонн в год, а захоронения — 70 тысяч тонн в год. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в 2026 году. Проектно-сметная документация уже готова, и в начале 2025 года планируется получить заключение государственной экспертизы.

Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг отметил, что создание современного комплекса по сортировке отходов в регионе давно назревало. По его словам, с поддержкой Российского экологического оператора Республика Тыва выходит на новый уровень в решении вопросов экологии.

«Вся эта межведомственная работа позволит нашим гражданам почувствовать практический эффект от реализации нацпроекта „Экология“», — сказал Ховалыг.

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