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Posted 9 декабря, 08:42

Published 9 декабря, 08:42

Modified 9 декабря, 08:44

Updated 9 декабря, 08:44

Поликлиника в Чулыме — крупнейшее медучреждение, которые строится в 20124 году

«Россети Новосибирск» построили электросети для новой поликлиники в Чулыме

9 декабря 2024, 08:42
Фото: пресс-служба «Россети Новосибирск». Поликлиника в Чулыме — крупнейшее медучреждение, которые строится в 20124 году
В райцентре Чулым Новосибирской области энергетики построили сети для подключения к электроэнергии крупнейшего объекта здравоохранения, возводимого в регионе в 2024 году — поликлинического отделения ГБУЗ «Чулымская ЦРБ».

Строительство поликлиники в Чулыме ведется в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

Для электроснабжения этого социально значимого объекта «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») построили кабельные и воздушные линии 10кВ и установили двухтрансформаторную подстанции 10/0,4 кВ. Мощность по договору технологического присоединения составила 265 кВт.

«Данной мощности достаточно для обеспечения всех нужд лечебного-профилактического учреждения с учетом оснащения современным высокотехнологичным медицинским оборудованием. В рамках проекта технологического присоединения поликлинического отделения центральной районной больницы города Чулыма энергетики вложили в подготовку электросетевой инфраструктуры более 4,8 млн рублей», — говорится в сообщении энергокомпании.
Поликлинику намерены достроить до конца 2024 годаПоликлинику намерены достроить до конца 2024 года
Поликлинику намерены достроить до конца 2024 года. Фото: пресс-служба «Россети Новосибирск»

Поликлинику в городе Чулым планируется достроить до конца 2024 года, сейчас работы на завершающей стадии. Там появятся кабинет инфекциониста с отдельным входом, отделение восстановительного лечения и физиотерапии. Площадь здания почти 5 тысяч кв. м., получать медицинскую помощь смогут ежедневно 370 жителей Чулымского района.

«Россети Новосибирск» намерены и дальше продолжать реализацию целенаправленной политики повышения доступности технологического присоединения к электрическим сетям объектов медицинского назначения, увеличения существующих запасов их электрической мощности путем строительства новых, а также модернизации и реконструкции оборудования действующих объектов электросетевого хозяйства, добавили в пресс-службе «Россети Новосибирск».

«Россети Новосибирск» подготовили электросети почти для двух десятков ФАП
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