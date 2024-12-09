«Россети Новосибирск» построили электросети для новой поликлиники в Чулыме

Posted 9 декабря, 08:42
Published 9 декабря, 08:42
Modified 9 декабря, 08:44
Updated 9 декабря, 08:44
Строительство поликлиники в Чулыме ведется в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».
Для электроснабжения этого социально значимого объекта «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») построили кабельные и воздушные линии 10кВ и установили двухтрансформаторную подстанции 10/0,4 кВ. Мощность по договору технологического присоединения составила 265 кВт.
«Данной мощности достаточно для обеспечения всех нужд лечебного-профилактического учреждения с учетом оснащения современным высокотехнологичным медицинским оборудованием. В рамках проекта технологического присоединения поликлинического отделения центральной районной больницы города Чулыма энергетики вложили в подготовку электросетевой инфраструктуры более 4,8 млн рублей», — говорится в сообщении энергокомпании.
Поликлинику в городе Чулым планируется достроить до конца 2024 года, сейчас работы на завершающей стадии. Там появятся кабинет инфекциониста с отдельным входом, отделение восстановительного лечения и физиотерапии. Площадь здания почти 5 тысяч кв. м., получать медицинскую помощь смогут ежедневно 370 жителей Чулымского района.
«Россети Новосибирск» намерены и дальше продолжать реализацию целенаправленной политики повышения доступности технологического присоединения к электрическим сетям объектов медицинского назначения, увеличения существующих запасов их электрической мощности путем строительства новых, а также модернизации и реконструкции оборудования действующих объектов электросетевого хозяйства, добавили в пресс-службе «Россети Новосибирск».