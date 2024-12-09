«Россети Новосибирск» построили электросети для новой поликлиники в Чулыме

Поликлинику в городе Чулым планируется достроить до конца 2024 года, сейчас работы на завершающей стадии. Там появятся кабинет инфекциониста с отдельным входом, отделение восстановительного лечения и физиотерапии. Площадь здания почти 5 тысяч кв. м., получать медицинскую помощь смогут ежедневно 370 жителей Чулымского района.