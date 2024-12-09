Россиянам ограничат выдачу больничных: как изменится процедура оформления в 2025 году

Posted 9 декабря, 05:11
Published 9 декабря, 05:11
Modified 9 декабря, 05:13
Updated 9 декабря, 05:13
Кроме того, нововведения позволят бороться с фиктивной выдачей больничных листов.
Минздрав России планирует изменить порядок формирования больничных. Для граждан, которые брали больничный 4 раза и более за полгода, появятся ограничения. Они смогут получить листок нетрудоспособности на период до 3-х календарных дней, решение о продлении будет принимать врачебная комиссия. В настоящее время доктор может выдать больничный максимум на 15 дней без участия врачебной комиссии, а фельдшер или стоматолог — на 10 дней. Уход за больным родственником, реабилитация или получение медпомощи при серьезных заболеваниях не будут учитываться при расчете ранее выданных больничных, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Подобные меры сделают лечение пациентов более эффективным, считают в Минздраве. Депутат Бессараб заявила, что после введения электронных больничных у Минздрава появилась возможность анализа ситуации, по результатам которого эксперты могли заметить, что отдельные работники регулярно берут больничный.
«С одной стороны, это может быть вызвано фиктивностью больничного. С другой стороны, это может быть явным признаком серьезнейшего заболевания, потому что на начальном этапе серьезных повреждений организма часто наблюдается сбой иммунной системы», — отметила Бессараб.
Планируемые Минздравом изменения позволят сэкономить бюджет в случае оформления фиктивных больничных, продолжила она. Ведь работодатель отчисляет страховые взносы на обязательное медицинское страхование, из них формируется «кошелек», который помогает во время пика сезонных заболеваний и т. д. В 2025 году больничный в России вырастет до 5,7 тыс. рублей, а в 2026 году — до 6,8 тыс. рублей.
«Пользоваться больничным, конечно, нужно, но когда есть необходимость», — подчеркнула парламентарий.
До введения электронных больничных, по оценкам экспертов, до 2 млн листов нетрудоспособности в год выдавались фиктивно, заявила Бессараб. По ее словам, отдельные работники воспринимали больничный как период дополнительного отдыха.
Если человек действительно болен, ему никогда не откажут в больничном. Оценку его состояния будет производить не отдельный специалист, а врачебная комиссия, которая сможет быстрее установить причину недомогания, что позволит предотвратить развитие серьезного заболевания, заключила депутат.