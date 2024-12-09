Россиянам ограничат выдачу больничных: как изменится процедура оформления в 2025 году

Минздрав России планирует изменить порядок формирования больничных. Для граждан, которые брали больничный 4 раза и более за полгода, появятся ограничения. Они смогут получить листок нетрудоспособности на период до 3-х календарных дней, решение о продлении будет принимать врачебная комиссия. В настоящее время доктор может выдать больничный максимум на 15 дней без участия врачебной комиссии, а фельдшер или стоматолог — на 10 дней. Уход за больным родственником, реабилитация или получение медпомощи при серьезных заболеваниях не будут учитываться при расчете ранее выданных больничных, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».