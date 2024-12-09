Сколько отдыхаем в декабре: выходные и праздничные дни 2024 года

Особенность декабря заключается в том, что на последней неделе года мы отдыхаем уже с воскресенья, 29 декабря, но перед этим, в субботу, 28 декабря, придется выйти на работу. Это сделано для удобства праздничных каникул, которые продлятся с 1 по 8 января 2025 года.