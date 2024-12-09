Сколько отдыхаем в декабре: выходные и праздничные дни 2024 года

Posted 9 декабря, 02:04
Published 9 декабря, 02:04
Modified 16 декабря, 02:37
Updated 16 декабря, 02:37
В декабре 2024 года россиян ждут 10 выходных дней. Это стандартные субботы и воскресенья:
Особенность декабря заключается в том, что на последней неделе года мы отдыхаем уже с воскресенья, 29 декабря, но перед этим, в субботу, 28 декабря, придется выйти на работу. Это сделано для удобства праздничных каникул, которые продлятся с 1 по 8 января 2025 года.
или
28 декабря, хоть и суббота, будет обычным рабочим днем, так как он не предшествует непосредственно праздничным датам. Это важно учитывать при планировании отпуска и выходных.
Несмотря на отсутствие дополнительных официальных праздничных дней, в декабре есть множество памятных дат:
Для любителей кино интересной датой станет 28 декабря — Международный день кино, приуроченный к показу первого фильма братьев Люмьер.
Кроме того, декабрь богат профессиональными праздниками: День юриста (3 декабря), День ЗАГС (18 декабря), День спасателя (27 декабря) и многие другие.
Декабрь — идеальный месяц для отпуска. Можно выбрать:
При планировании отпуска стоит учитывать, что в декабре нет праздничных нерабочих дней, поэтому отпуск будет рассчитываться только по рабочим дням.
Например:
В декабре традиционно увеличиваются расходы: на подарки, продукты для праздничного стола, путешествия. Чтобы не столкнуться с финансовыми трудностями, рекомендуем: