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Posted 9 декабря, 02:04

Published 9 декабря, 02:04

Modified 16 декабря, 02:37

Updated 16 декабря, 02:37

Женщина работает

Сколько отдыхаем в декабре: выходные и праздничные дни 2024 года

9 декабря 2024, 02:04
Фото: Изображение Midjourney. Женщина работает
Декабрь — это месяц, наполненный предвкушением зимних праздников, хлопотами по завершению дел и подготовки к Новому году. Для многих он становится временем отпусков, планирования отдыха с семьей и друзьями, либо начала зимних путешествий. Разберемся, сколько выходных и праздничных дней нас ждет.

Выходные и рабочие дни в декабре

В декабре 2024 года россиян ждут 10 выходных дней. Это стандартные субботы и воскресенья:

  • 1 декабря (воскресенье),
  • 7–8 декабря (суббота и воскресенье),
  • 14–15 декабря (суббота и воскресенье),
  • 21–22 декабря (суббота и воскресенье).

Особенность декабря заключается в том, что на последней неделе года мы отдыхаем уже с воскресенья, 29 декабря, но перед этим, в субботу, 28 декабря, придется выйти на работу. Это сделано для удобства праздничных каникул, которые продлятся с 1 по 8 января 2025 года.

Производственный календарь декабря 2024

  • 168 рабочих часов — при 40-часовой рабочей неделе.
  • 151,2 часа — при 36-часовой рабочей неделе.
  • 100,8 часа — при 24-часовой рабочей неделе.

или

  • Рабочих дней в декабре: 21 день.
  • Выходных: 10 дней, включая длинные выходные с 29 по 31 декабря.

28 декабря, хоть и суббота, будет обычным рабочим днем, так как он не предшествует непосредственно праздничным датам. Это важно учитывать при планировании отпуска и выходных.

График выходных и рабочих днейГрафик выходных и рабочих дней
График выходных и рабочих дней. Фото: atas.info

Значимые даты декабря

Несмотря на отсутствие дополнительных официальных праздничных дней, в декабре есть множество памятных дат:

  • 1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом.
  • 9 декабря — День Героев Отечества.
  • 12 декабря — День Конституции РФ (сейчас памятная дата).
  • 25 декабря — Рождество по западной традиции.

Для любителей кино интересной датой станет 28 декабря — Международный день кино, приуроченный к показу первого фильма братьев Люмьер.

Кроме того, декабрь богат профессиональными праздниками: День юриста (3 декабря), День ЗАГС (18 декабря), День спасателя (27 декабря) и многие другие.

Как выгодно взять отпуск

Декабрь — идеальный месяц для отпуска. Можно выбрать:

  • Активный отдых в России: катание на лыжах, прогулки по заснеженным паркам, новогодние ярмарки.
  • Заграничные поездки: пляжи Таиланда, Доминиканы и Кубы или рождественская сказка в Германии, Финляндии, Франции.

При планировании отпуска стоит учитывать, что в декабре нет праздничных нерабочих дней, поэтому отпуск будет рассчитываться только по рабочим дням.

Например:

  • Если взять отпуск с 23 по 27 декабря, это будут пять рабочих дней.
  • Для более длительного отдыха можно объединить отпуск с новогодними праздниками, начиная с 25 декабря и захватив январские каникулы.
Спланируйте отпуск выгодноСпланируйте отпуск выгодно
Спланируйте отпуск выгодно. Фото: 1MI

Советы по планированию бюджета

В декабре традиционно увеличиваются расходы: на подарки, продукты для праздничного стола, путешествия. Чтобы не столкнуться с финансовыми трудностями, рекомендуем:

  1. Распланировать покупки заранее. Цены на туры и подарки ближе к праздникам существенно растут.
  2. Учесть бонусы и премии. В декабре многие компании выплачивают годовые премии, которые можно использовать на подготовку к праздникам.
  3. Оптимально выбрать отпускные дни. Если ваша цель — сэкономить отпускные дни, лучше брать отпуск с понедельника по пятницу, оставив выходные для отдыха за счет работодателя.
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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Выходные#Новый год#Зима#Декабрь#Праздники#Отпуск
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