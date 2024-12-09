Стало известно, как и куда отправлять письма Деду Морозу

Posted 9 декабря, 13:52
Published 9 декабря, 13:52
Modified 9 декабря, 14:11
Updated 9 декабря, 14:11
Отправить письмо волшебному дедушке можно воспользовавшись почтовым ящиком рядом с городским домом культуры. В преддверии праздника почтовый ящик начал заполнятся с первых дней его появления.
Дети и взрослые в Бердске с нетерпением ждут новогоднего чуда. Опустить новогоднее письмо Деду Морозу или поздравление можно в любой день с 9.00 до 17.00.
Отправить письмо можно с помощью специальных ящиков, установленных в городах Новосибирской области.
Также можно воспользоваться «Почтой России», или даже электронным адресом резиденции Деда Мороза: info@pochta-dm.ru.
Ранее редакция Atas.info выяснила, что чаще всего просят новосибирцы на Новый год: ответ пришел из пресс-службы главного зимнего волшебника.
Ранее стало известно, как правильно написать письмо Деду Морозу с подробной инструкцией.