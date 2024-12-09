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Posted 9 декабря, 13:52

Published 9 декабря, 13:52

Modified 9 декабря, 14:11

Updated 9 декабря, 14:11

Стало известно, как и куда отправлять письма Деду Морозу

Стало известно, как и куда отправлять письма Деду Морозу

9 декабря 2024, 13:52
Фото: 1MI. Стало известно, как и куда отправлять письма Деду Морозу

Новогодняя почта начала работать в Новосибирской области

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Новогодняя почта начала работать в Бердске. Отправить новогоднее послание можно уже сейчас.

Отправить письмо волшебному дедушке можно воспользовавшись почтовым ящиком рядом с городским домом культуры. В преддверии праздника почтовый ящик начал заполнятся с первых дней его появления.

Дети и взрослые в Бердске с нетерпением ждут новогоднего чуда. Опустить новогоднее письмо Деду Морозу или поздравление можно в любой день с 9.00 до 17.00.

Отправить письмо можно с помощью специальных ящиков, установленных в городах Новосибирской области.

Также можно воспользоваться «Почтой России», или даже электронным адресом резиденции Деда Мороза: info@pochta-dm.ru.

Ранее редакция Atas.info выяснила, что чаще всего просят новосибирцы на Новый год: ответ пришел из пресс-службы главного зимнего волшебника.

Ранее стало известно, как правильно написать письмо Деду Морозу с подробной инструкцией.

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