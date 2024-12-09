Стало известно, сколько придется копить на ипотечный взнос в Новосибирской области

Posted 9 декабря, 03:00
Published 9 декабря, 03:00
Modified 9 декабря, 03:02
Updated 9 декабря, 03:02
Согласно исследованию РИА Новости, жителям региона потребуется в среднем 3,8 года, чтобы собрать необходимую сумму, которая составляет 1,94 миллиона рублей. Это при условии, что семья из двух работающих взрослых с одним ребенком будет откладывать половину свободных доходов.
В 2023 году Новосибирская область занимала 48-е место в аналогичном рейтинге, а срок накопления на первоначальный взнос составлял 5,3 года. Несмотря на улучшение показателей в 2024 году, эксперты связывают нынешнюю ситуацию с ростом ключевой ставки и сокращением льготных ипотечных программ.
Лидерами рейтинга 2024 года стали северные регионы: Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). Здесь на накопление первоначального взноса нужно менее двух лет — 1,9 года. При этом суммы взносов отличаются: в ХМАО это 1,66 миллиона рублей, а в ЯНАО — 2,4 миллиона.
Сразу за ними идут Магаданская область (2,2 года) и Чукотский автономный округ (2,4 года). В первой десятке преобладают северные и малонаселённые регионы, где доходы высоки, а стоимость жилья относительно ниже.
На противоположном конце рейтинга оказалась Республика Крым, где жителям придётся копить более восьми лет. Высокая стоимость жилья при низких зарплатах делает покупку квартиры в ипотеку практически недостижимой для большинства семей.