atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря, 03:00

Published 9 декабря, 03:00

Modified 9 декабря, 03:02

Updated 9 декабря, 03:02

Многоэтажные дома

Стало известно, сколько придется копить на ипотечный взнос в Новосибирской области

9 декабря 2024, 03:00
Фото: 1MI. Многоэтажные дома

Жителям Новосибирской области придется копить 4 года на первый взнос по ипотеке

Новосибирская область заняла 51-е место в рейтинге регионов России по сроку накопления на первоначальный взнос по ипотеке. На накопления у жителей региона уйдет почти четыре года.

Согласно исследованию РИА Новости, жителям региона потребуется в среднем 3,8 года, чтобы собрать необходимую сумму, которая составляет 1,94 миллиона рублей. Это при условии, что семья из двух работающих взрослых с одним ребенком будет откладывать половину свободных доходов.

В 2023 году Новосибирская область занимала 48-е место в аналогичном рейтинге, а срок накопления на первоначальный взнос составлял 5,3 года. Несмотря на улучшение показателей в 2024 году, эксперты связывают нынешнюю ситуацию с ростом ключевой ставки и сокращением льготных ипотечных программ.

Результаты рейтингаРезультаты рейтинга
Результаты рейтинга. Фото: РИА Новости

Лидерами рейтинга 2024 года стали северные регионы: Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). Здесь на накопление первоначального взноса нужно менее двух лет — 1,9 года. При этом суммы взносов отличаются: в ХМАО это 1,66 миллиона рублей, а в ЯНАО — 2,4 миллиона.

Сразу за ними идут Магаданская область (2,2 года) и Чукотский автономный округ (2,4 года). В первой десятке преобладают северные и малонаселённые регионы, где доходы высоки, а стоимость жилья относительно ниже.

На противоположном конце рейтинга оказалась Республика Крым, где жителям придётся копить более восьми лет. Высокая стоимость жилья при низких зарплатах делает покупку квартиры в ипотеку практически недостижимой для большинства семей.

Жители Новосибирска скупают недвижимость за границей
Узнать подробнее
Читайте также:
Рекордный обвал по ипотеке: выдача кредитов сократилась в 2,3 разаНовосибирская область не попала в топ-10 регионов с доступной ипотекой«Безнадега — ипотека под 25%»: эксперты советуют арендовать, а не покупать жилье
#Алина Гурицкая#Экономика#Новосибирская область#Недвижимость#Рейтинг#Жилье#Ипотека#Кредит
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика