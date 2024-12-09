Стало известно, сколько придется копить на ипотечный взнос в Новосибирской области

Лидерами рейтинга 2024 года стали северные регионы: Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). Здесь на накопление первоначального взноса нужно менее двух лет — 1,9 года. При этом суммы взносов отличаются: в ХМАО это 1,66 миллиона рублей, а в ЯНАО — 2,4 миллиона.