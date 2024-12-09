Топ новогодних желаний: что жители Новосибирска просят у Деда Мороза

Но не только дети желают получать подарки. Для взрослых в приоритете стала любовь, финансы и путешествия. Люди постарше мечтают быть здоровыми. Настоящие трогательные письма поступают от самых младших в семье, когда дети просят подарки только ради улыбки родных.