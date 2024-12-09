Топ новогодних желаний: что жители Новосибирска просят у Деда Мороза

Posted 9 декабря, 05:40
Published 9 декабря, 05:40
Modified 9 декабря, 05:43
Updated 9 декабря, 05:43
В 2024 году Деду Морозу направили более сотни писем с желаниями перед праздником. Из Новосибирской области волшебнику ушло 532 письма. Ожидается получение еще 300-400 тысяч пожеланий со всей страны.
Дети заказывают различные подарки. В числе самых популярных были гаджеты, аксессуары к ним, конструкторы «Лего» или «Майн- крафт», а также сладости, автомобили, фигурки из мультфильмов. Еще востребованными подарками являются домашние животные, косметика и украшения. Самыми популярными желаемыми подарками стали маски животных, детали к образу квадроберов.
Но не только дети желают получать подарки. Для взрослых в приоритете стала любовь, финансы и путешествия. Люди постарше мечтают быть здоровыми. Настоящие трогательные письма поступают от самых младших в семье, когда дети просят подарки только ради улыбки родных.