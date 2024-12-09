В Москве вручили премии «Голос спорта» и «Голос спорта — СИБУР»

В этом году премия имени Александра Иваницкого «Голос спорта — страна» была вручена Александру Халину, представляющему телеканал «НТР-24» из Нижнекамска. На протяжении года РАСК в рамках обширной социальной программы компании СИБУР под названием «Формула хороших дел» в нескольких российских регионах реализовывала проект «Голос спорта — СИБУР». Опытные комментаторы ассоциации проводили семинары и мастер-классы для студентов и молодежной аудитории. Все желающие освоить эту профессию могли записаться на онлайн-курс по спортивному комментированию.