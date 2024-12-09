В Москве вручили премии «Голос спорта» и «Голос спорта — СИБУР»

Posted 9 декабря, 12:38
Published 9 декабря, 12:38
Modified 9 декабря, 12:45
Updated 9 декабря, 12:45
Церемонию в Москве открыл министр спорта России Михаил Дегтярев, который произнес вступительное слово и вручил первую награду, сообщает www.rosbalt.ru. В номинации имени Юрия Розанова «Лучший комментатор чемпионата Европы по футболу» приз получил Роман Трушечкин с телеканала «Матч ТВ».
Премию имени Владимира Маслаченко лучшему комментатору по версии спортивных медиа получил Дмитрий Губерниев, а Владимир Стогниенко стал победителем в номинации «Народный голос спорта», где победитель определяется по итогам голосования болельщиков.
Илье Казакову вручили сразу две специальные награды — «Чемпион» за значительный вклад в развитие спорта в России и индивидуальную премию за лучший сценарий спортивного фильма года «Федя. Народный футболист». Олег Жолобов был награждён премией «Голос профессии» за долгую и плодотворную работу на телевидении в своей спортивной дисциплине.
В этом году премия имени Александра Иваницкого «Голос спорта — страна» была вручена Александру Халину, представляющему телеканал «НТР-24» из Нижнекамска. На протяжении года РАСК в рамках обширной социальной программы компании СИБУР под названием «Формула хороших дел» в нескольких российских регионах реализовывала проект «Голос спорта — СИБУР». Опытные комментаторы ассоциации проводили семинары и мастер-классы для студентов и молодежной аудитории. Все желающие освоить эту профессию могли записаться на онлайн-курс по спортивному комментированию.
На заключительном этапе участники представили свои проекты, оценивало которые жюри под председательством известного советского и российского журналиста и бывшего футболиста Геннадия Орлова. В число авторов пяти лучших работ и лауреатов вошли Илья Боровский из Уфы, Лиза Бортнева из Воронежа, Евгений Семенкин из Санкт-Петербурга, Елена Бакланова из Благовещенска и Вадим Ястребов из Кстова.
Теперь приз «Женский голос спорта» будет носить имя Анны Дмитриевой. Победителям его вручил сын знаменитой спортсменки и комментатора телепродюсер Дмитрий Чуковский. Орлов отметил увеличение количества заявок в данной категории. В 2024 году победительницей стала Дарья Исаева с платформы «Окко».
Также в этом году впервые была учреждена новая номинация — «Медиалидер российского футбола» имени Василия Уткина. Первый приз получило московское «Динамо».