atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря, 12:38

Published 9 декабря, 12:38

Modified 9 декабря, 12:45

Updated 9 декабря, 12:45

В Москве вручили премии «Голос спорта» и «Голос спорта — СИБУР»

В Москве вручили премии «Голос спорта» и «Голос спорта — СИБУР»

9 декабря 2024, 12:38
Фото: РАСК.
По инициативе медиаменеджера Алексея Ефимова и при поддержке Олимпийского комитета России несколько лет назад в Российской Федерации была учреждена профессиональная премия для спортивных комментаторов — «Голос спорта». В этом году прошло уже шестое торжественное мероприятие в рамках этой премии.

Церемонию в Москве открыл министр спорта России Михаил Дегтярев, который произнес вступительное слово и вручил первую награду, сообщает www.rosbalt.ru. В номинации имени Юрия Розанова «Лучший комментатор чемпионата Европы по футболу» приз получил Роман Трушечкин с телеканала «Матч ТВ».

Премию имени Владимира Маслаченко лучшему комментатору по версии спортивных медиа получил Дмитрий Губерниев, а Владимир Стогниенко стал победителем в номинации «Народный голос спорта», где победитель определяется по итогам голосования болельщиков.

Илье Казакову вручили сразу две специальные награды — «Чемпион» за значительный вклад в развитие спорта в России и индивидуальную премию за лучший сценарий спортивного фильма года «Федя. Народный футболист». Олег Жолобов был награждён премией «Голос профессии» за долгую и плодотворную работу на телевидении в своей спортивной дисциплине.

В этом году премия имени Александра Иваницкого «Голос спорта — страна» была вручена Александру Халину, представляющему телеканал «НТР-24» из Нижнекамска. На протяжении года РАСК в рамках обширной социальной программы компании СИБУР под названием «Формула хороших дел» в нескольких российских регионах реализовывала проект «Голос спорта — СИБУР». Опытные комментаторы ассоциации проводили семинары и мастер-классы для студентов и молодежной аудитории. Все желающие освоить эту профессию могли записаться на онлайн-курс по спортивному комментированию.

На заключительном этапе участники представили свои проекты, оценивало которые жюри под председательством известного советского и российского журналиста и бывшего футболиста Геннадия Орлова. В число авторов пяти лучших работ и лауреатов вошли Илья Боровский из Уфы, Лиза Бортнева из Воронежа, Евгений Семенкин из Санкт-Петербурга, Елена Бакланова из Благовещенска и Вадим Ястребов из Кстова.

Теперь приз «Женский голос спорта» будет носить имя Анны Дмитриевой. Победителям его вручил сын знаменитой спортсменки и комментатора телепродюсер Дмитрий Чуковский. Орлов отметил увеличение количества заявок в данной категории. В 2024 году победительницей стала Дарья Исаева с платформы «Окко».

Также в этом году впервые была учреждена новая номинация — «Медиалидер российского футбола» имени Василия Уткина. Первый приз получило московское «Динамо».

#Спорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика