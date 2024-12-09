В Новосибирске начнут пользоваться картой «Тройка» в общественном транспорте

В сообщении правительства также подчеркивается, что уже с 10 декабря для пополнения баланса карты необходимо будет воспользоваться банкоматами Сбербанка. Для удобства пополнить баланс карты можно также онлайн в приложении банка или с помощью специального сервиса «Моя Тройка». С 23 декабря 2024 г. начнет действовать «Карта жителя Новосибирской области» с привязкой к карте «Мир».