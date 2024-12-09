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Posted 9 декабря, 13:18

Published 9 декабря, 13:18

Modified 9 декабря, 13:49

Updated 9 декабря, 13:49

В Новосибирске начнут пользоваться картой «Тройка» в общественном транспорте

В Новосибирске начнут пользоваться картой «Тройка» в общественном транспорте

9 декабря 2024, 13:18
Фото: 1MI.
Новосибирцы начнут оплачивать проезд в общественном транспорте «СберТройкой» вместо «Золотой короны». О том, каких изменений ждать пассажирам в Новосибирске, рассказали в пресс-службе правительства региона.

С этой недели начнется постепенная смена оператора оплаты проезда в общественном транспорте. Окончательно процесс замены планируют завершить к 1 января 2025 года. Прежде всего изменения затронут держателей социальных карт. Менять уже имеющуюся проездную карту не нужно.

В сообщении правительства также подчеркивается, что уже с 10 декабря для пополнения баланса карты необходимо будет воспользоваться банкоматами Сбербанка. Для удобства пополнить баланс карты можно также онлайн в приложении банка или с помощью специального сервиса «Моя Тройка». С 23 декабря 2024 г. начнет действовать «Карта жителя Новосибирской области» с привязкой к карте «Мир».

Напомним, ранее стало известно, что проезд подорожает до 40 рублей в конце декабря.

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