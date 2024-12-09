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Posted 9 декабря, 09:33

Published 9 декабря, 09:33

Modified 9 декабря, 10:09

Updated 9 декабря, 10:09

Следствие не исключает, что в дальнейшем всплывут новые преступные эпизоды

В Новосибирске назвали сумму взяток главы корпорации развития региона

9 декабря 2024, 09:33
Фото: 1MI. Следствие не исключает, что в дальнейшем всплывут новые преступные эпизоды

Сумма взяток главы корпорации развития Новосибирской области превысила 15 млн

Суммарный размер взяток превысил 15 млн рублей, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В уголовном деле главы Корпорации развития Новосибирской области Алексея Зырянова появились новые эпизоды, а количество взяток, которые, по мнению следствия, брал чиновник, увеличилось до четырех. Общая сумма незаконного денежного вознаграждения составила более 15 миллионов рублей.

Как подчеркивает начальник отдела прокуратуры Новосибирской области по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Алексей Тивяков, следователи доказали, что за деньги Зырянов предоставил преференций предпринимателям на 64 млн рублей. В прокуратуре подчеркивают, что названные цифры не окончательные и возможно, в ходе следствия изменятся. Алексей Зырянов своей вины не признает.

«Это его право — защищаться любым способом. Органы следствия должны с учетом его защитной версии принять меры и изобличить его в преступлении», — заявил журналистам Алексей Тивяков в понедельник, 9 декабря.

Первое уголовное дело в отношении Зырянова было возбуждено летом 2024 года. К ноябрю количество дел увеличилось до четырех. Корпорацию развития Новосибирской области он возглавляет с 2017 года.

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