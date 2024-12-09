В Новосибирске назвали сумму взяток главы корпорации развития региона

В уголовном деле главы Корпорации развития Новосибирской области Алексея Зырянова появились новые эпизоды, а количество взяток, которые, по мнению следствия, брал чиновник, увеличилось до четырех. Общая сумма незаконного денежного вознаграждения составила более 15 миллионов рублей.



Как подчеркивает начальник отдела прокуратуры Новосибирской области по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Алексей Тивяков, следователи доказали, что за деньги Зырянов предоставил преференций предпринимателям на 64 млн рублей. В прокуратуре подчеркивают, что названные цифры не окончательные и возможно, в ходе следствия изменятся. Алексей Зырянов своей вины не признает.