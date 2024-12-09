В Новосибирске названа крупнейшая взятка в 2024: сколько получил чиновник

В уходящем году самым значительным взяточником, попавшим в поле зрения новосибирских правоохранительных органов, стал заместитель руководителя государственного Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД). Его подозревают в получении более 90 млн рублей. Эта сумма складывается непосредственно из денежных выплат, стоимости премиального автомобиля и начислений якобы прибыли по акциям одной из коммерческих структур.