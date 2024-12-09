В Новосибирске названа крупнейшая взятка в 2024: сколько получил чиновник

Posted 9 декабря, 10:47
Published 9 декабря, 10:47
Modified 9 декабря, 10:49
Updated 9 декабря, 10:49
В уходящем году самым значительным взяточником, попавшим в поле зрения новосибирских правоохранительных органов, стал заместитель руководителя государственного Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД). Его подозревают в получении более 90 млн рублей. Эта сумма складывается непосредственно из денежных выплат, стоимости премиального автомобиля и начислений якобы прибыли по акциям одной из коммерческих структур.
«Дочь Громенко была номинально оформлена в качестве акционера одной из организаций и получала дивиденды. Они являлись закамуфлированной формой взятки», — заявил журналистам начальник отдела прокуратуры Новосибирской области Алексей Тивяков.
Незаконное обогащение Константин Громенко получал за покровительство определенным компаниям-подрядчикам при заключении госконтрактов на ремонт и строительство дорог в рамках национального проекта.
Громенко задержали летом 2024 года. В ТУАД на руководящих должностях он работал с 2007 года. Он не единственный выявленный взяточник в этой структуре. В мае 2022 года на скамье подсудимых оказался бывший шеф Громенко, начальник ТУАД Михаил Чуманов.