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Posted 9 декабря, 10:47

Published 9 декабря, 10:47

Modified 9 декабря, 10:49

Updated 9 декабря, 10:49

Чемпионом по размеру взятки стал замглавы ТУАД

В Новосибирске названа крупнейшая взятка в 2024: сколько получил чиновник

9 декабря 2024, 10:47
Фото: 1MI. Чемпионом по размеру взятки стал замглавы ТУАД

В Новосибирске самую большую взятку за год в 90 млн получил дорожник Громенко

Самую крупную взятку, о которой известно полиции, получил замначальника Территориального управления автодорог Константин Громенко.

В уходящем году самым значительным взяточником, попавшим в поле зрения новосибирских правоохранительных органов, стал заместитель руководителя государственного Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД). Его подозревают в получении более 90 млн рублей. Эта сумма складывается непосредственно из денежных выплат, стоимости премиального автомобиля и начислений якобы прибыли по акциям одной из коммерческих структур.

«Дочь Громенко была номинально оформлена в качестве акционера одной из организаций и получала дивиденды. Они являлись закамуфлированной формой взятки», — заявил журналистам начальник отдела прокуратуры Новосибирской области Алексей Тивяков.

Незаконное обогащение Константин Громенко получал за покровительство определенным компаниям-подрядчикам при заключении госконтрактов на ремонт и строительство дорог в рамках национального проекта.

Громенко задержали летом 2024 года. В ТУАД на руководящих должностях он работал с 2007 года. Он не единственный выявленный взяточник в этой структуре. В мае 2022 года на скамье подсудимых оказался бывший шеф Громенко, начальник ТУАД Михаил Чуманов.

Чиновники, участковые и гаишники: кто в Новосибирске чаще всего берет взятки
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