В Новосибирске раскрыты планы на землю под взорванным домом на Линейной

Posted 9 декабря, 09:37
Published 9 декабря, 09:37
Modified 9 декабря, 09:39
Updated 9 декабря, 09:39
Февраль 2023 года стал трагическим для жителей дома №39 на улице Линейной в Новосибирске: взрыв бытового газа разрушил здание, унеся жизни 15 человек. Прошло почти два года с момента трагедии, но судьба участка до сих пор остается неизвестной. Вопрос о дальнейшем использовании этой территории вызывает большой интерес у горожан, особенно у свидетелей трагедии.
По информации департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, участок земли, где располагался дом, может быть преобразован в рекреационную зону. В настоящее время предложение об изменении функционального назначения этой территории было рассмотрено Комиссией по внесению изменений в Генеральный план города.
«По результатам принято решение рекомендовать данное предложение к рассмотрению на публичных слушаниях», — ответили Atas.Info в мэрии Новосибирска.
Ранее местные жители активно предлагали создать на месте разрушенного дома мемориальный сквер, посвященный памяти погибших. Среди других идей обсуждались строительство детской площадки или создание парка, аналогичного «Парку ангелов» в Кемерове, появившемуся на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня».
В марте 2024 года бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова подтвердила, что жилой застройки на этом участке точно не будет, вопреки тому, что экс-мэр Анатолий Локоть не исключал возможность строительства нового дома.
«Пока никуда не торопимся, потому что нужно ждать, когда снесут дом», — говорила тогда Терешкова, но с того момента никакого решения не приняли.
На сегодняшний день участок числится за снесенным зданием, и никакие строительные работы здесь не ведутся. Тем временем уже завершился судебный процесс над Ириной Урбах и Евгением Кавуном, которых признали виновными во взрыве газа в доме.