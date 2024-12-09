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Posted 9 декабря, 09:37

Published 9 декабря, 09:37

Modified 9 декабря, 09:39

Updated 9 декабря, 09:39

Дом на улице Линейной после взрыва

В Новосибирске раскрыты планы на землю под взорванным домом на Линейной

9 декабря 2024, 09:37
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Дом на улице Линейной после взрыва
В мэрии Новосибирска рассказали о будущем участка на улице Линейной, где произошла трагедия со взрывом газа в феврале 2023 года.

Февраль 2023 года стал трагическим для жителей дома №39 на улице Линейной в Новосибирске: взрыв бытового газа разрушил здание, унеся жизни 15 человек. Прошло почти два года с момента трагедии, но судьба участка до сих пор остается неизвестной. Вопрос о дальнейшем использовании этой территории вызывает большой интерес у горожан, особенно у свидетелей трагедии.

По информации департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, участок земли, где располагался дом, может быть преобразован в рекреационную зону. В настоящее время предложение об изменении функционального назначения этой территории было рассмотрено Комиссией по внесению изменений в Генеральный план города.

«По результатам принято решение рекомендовать данное предложение к рассмотрению на публичных слушаниях», — ответили Atas.Info в мэрии Новосибирска.

Ранее местные жители активно предлагали создать на месте разрушенного дома мемориальный сквер, посвященный памяти погибших. Среди других идей обсуждались строительство детской площадки или создание парка, аналогичного «Парку ангелов» в Кемерове, появившемуся на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня».

В марте 2024 года бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова подтвердила, что жилой застройки на этом участке точно не будет, вопреки тому, что экс-мэр Анатолий Локоть не исключал возможность строительства нового дома.

«Пока никуда не торопимся, потому что нужно ждать, когда снесут дом», — говорила тогда Терешкова, но с того момента никакого решения не приняли.

На сегодняшний день участок числится за снесенным зданием, и никакие строительные работы здесь не ведутся. Тем временем уже завершился судебный процесс над Ириной Урбах и Евгением Кавуном, которых признали виновными во взрыве газа в доме.

Виновные во взрыве газа на Линейной осуждены на 10 лет — как произошла трагедия
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