В Новосибирске раскрыты планы на землю под взорванным домом на Линейной

Февраль 2023 года стал трагическим для жителей дома №39 на улице Линейной в Новосибирске: взрыв бытового газа разрушил здание, унеся жизни 15 человек. Прошло почти два года с момента трагедии, но судьба участка до сих пор остается неизвестной. Вопрос о дальнейшем использовании этой территории вызывает большой интерес у горожан, особенно у свидетелей трагедии.