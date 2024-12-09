В Новосибирске в ДТП попала снегоуборочная техника

Недавно в Новосибирской области разбились пять человек. Все они получили травмы и попали в больницу. В ДТП попал и лось, который выбежал на дорогу. Зверь погиб под колесами автомобиля. Теперь водитель заплатит штраф. Также в регионе сгорел телятник. Там погибли 27 животных.