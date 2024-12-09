В Новосибирске в ДТП попала снегоуборочная техника

Posted 9 декабря, 01:58
Published 9 декабря, 01:58
Modified 9 декабря, 02:00
Updated 9 декабря, 02:00
Все произошло на улице Фрунзе 8 декабря. В ДТП попала снегоуборочная техника. Авария была массовой. В происшествии участвовали еще минимум три машины.
Кто стал виновником, не уточняется. В ГАИ подтвердили информацию. Полицейские уточнили, что аварию оформили с материальным ущербом. Пострадавших здесь не было.
Недавно в Новосибирской области разбились пять человек. Все они получили травмы и попали в больницу. В ДТП попал и лось, который выбежал на дорогу. Зверь погиб под колесами автомобиля. Теперь водитель заплатит штраф. Также в регионе сгорел телятник. Там погибли 27 животных.