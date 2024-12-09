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Posted 9 декабря, 01:58

Published 9 декабря, 01:58

Modified 9 декабря, 02:00

Updated 9 декабря, 02:00

Пострадавших нет

В Новосибирске в ДТП попала снегоуборочная техника

9 декабря 2024, 01:58
Фото: 1MI. Пострадавших нет
В Новосибирске случилась авария со снегоуборочной техникой, о чем сообщили в соцсетях.

Все произошло на улице Фрунзе 8 декабря. В ДТП попала снегоуборочная техника. Авария была массовой. В происшествии участвовали еще минимум три машины.

Кто стал виновником, не уточняется. В ГАИ подтвердили информацию. Полицейские уточнили, что аварию оформили с материальным ущербом. Пострадавших здесь не было.

Недавно в Новосибирской области разбились пять человек. Все они получили травмы и попали в больницу. В ДТП попал и лось, который выбежал на дорогу. Зверь погиб под колесами автомобиля. Теперь водитель заплатит штраф. Также в регионе сгорел телятник. Там погибли 27 животных.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП
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